En alerta por amenaza de incendios en Zacatecoluca

La Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de Zacatecoluca, en La Paz, informó ayer que la amenaza de incendios forestales mantiene en alerta a las autoridades de Protección Civil del municipio, principalmente por los siniestros en zonas del volcán Chichontepec y en sectores semirrurales y rurales.Raquel Sarmiento, encargada de esa unidad, aseguró que durante este año se han reportado tres incendios en el municipio de Zacatecoluca, mientras que el año pasado –en el mismo período– hubo uno, el cual afectó la parte media del volcán.Recordó que ese incendio fue muy grave ya que consumió más de 1,000 manzanas de cafetales, árboles frutales y maderables, así como maleza, mientras que los tres fuegos reportados este año no han causado tantas pérdidas.“Igual que el año pasado, tenemos un incendio en el volcán Chichontepec, aunque por ahora no ha afectado a la zona que le corresponde a Zacatecoluca, sino a San Vicente, pero nos encontramos en alerta para evitar que el fuego se pase a nuestra zona, apoyando al personal de San Vicente”, afirmó Sarmiento.Agregó que de los tres incendios reportados en el municipio este año, uno destruyó una vivienda de láminas y madera en la periferia de la ciudad, el otro ocurrió en un terreno baldío y el tercero en la comunidad Agua Zarca del cantón Los Marranitos.“El llamado es a la prevención, para que la gente no encienda fuego o haga quemas que puedan salirse de control”, indicó la funcionaria.