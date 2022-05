En cárcel de mujeres también ya liberan a capturadas en régimen de excepción

"Tengan paciencia. A las personas que les llamaron ayer (jueves) de Trabajo Social para decirles que vinieran a traer a su familiar, no se preocupen porque ahora saldrán. No sabemos la hora pero puede ser que hasta las 6:00 de la tarde". Esas fueron las palabras que un custodio dijo ayer a decenas de familias en la entrada del Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopango.

En este centro penal también están liberando a personas detenidas durante el régimen de excepción, el cual ya tiene más de 40 días de ser implementado en el país como una medida para combatir a las pandillas.

A diferencia de otros centros penitenciarios, en este lugar los familiares de privadas de libertad sí tienen la certeza que sus seres queridos saldrán de la cárcel, debido a que algunos ya cuentan con la carta de libertad decretada por un juzgado.

A pesar de eso, las autoridades de esa cárcel no han permitido la libertad para mujeres que ya cuentan con su autorización para salir de esa prisión, al menos no lo han hecho en las fechas establecidas en los documentos.

Es el caso al menos de ocho familias. LA PRENSA GRÁFICA realizó una visita al lugar y constató la realidad que ahí se vive, muy parecida a la situación en el Centro Pena de Izalco.

José se atrevió a contar el caso de su familiar detenida. Ella tiene 23 años y fue capturada el 16 de abril. Son originarios del departamento de Usulután. Esta semana a él le confirmaron que la carta de libertad ya estaba. Le dijeron que se presentara el jueves, pero no obtuvo una respuesta favorable.

"Vengo desde Usulután y me están haciendo venir por gusto, porque si ya traigo la carta de libertad es porque la tienen que dar. Ayer (jueves) estuve esperando junto a otras personas que las iban a dar ayer y no las dieron", mencionó.

El jueves José no pudo regresar a su casa. Por suerte, tiene un familiar que vive cerca del centro penal y pudo pasar ahí la noche. Decidió regresar ayer para lograr ver la libertad de su familiar. Hasta el mediodía aún guardaba la esperanza de verla. "No sé por qué motivo las están entreteniendo tanto, si ya les dieron cartas de libertad, ¿por qué no las sueltan?", cuestionó.

Familiares de privadas de libertad mencionaron que a diario están liberando a tres o cuatro mujeres, pero que siempre esperan que no estén muchas personas para liberarlas. Con lo anterior, repiten lo ocurrido en otros penales, en los cuales los custodios esperan hasta altas horas de la tarde o noche para dejar en libertad a los imputados.

La familia de Vilma (la llamaremos así para evitar represalias) ha llegado desde el sábado a esperar que la liberen. Su madre carga la ropa que le darán cuando ella salga. Al igual que el caso de José, estos familiares han llegado día tras día a esperar que su familiar sea liberada. Ellos también cuentan con la carta emitida por un juzgado, en el que detallan que debe salir de prisión.

Capturadas

Según cifras oficiales brindadas a LA PRENSA GRÁFICA, hasta el 20 de abril las autoridades policiales habían capturado a 655 mujeres a nivel nacional.

Esas cifras pudieron aumentar hasta la fecha; sin embargo autoridades de seguridad no han brindado un consolidado de cuántas mujeres han sido capturadas de las más de 25,000 detenciones reportadas hasta el 5 de mayo. Únicamente se sabe que el mayor porcentaje es de hombres entre los 19 y 30 años.

Cárcel de Mujeres, hasta febrero de 2021, tenía un hacinamiento del 20 %, debido a que tiene una capacidad para albergar a 1,261 internas y hasta esa fecha habían 1,575 en detención, ya sea provisional o condenadas.