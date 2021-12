“En el 2024 va a haber fraude en este país”: abogado constitucionalista Enrique Anaya sobre fallo de la Sala que habilita reelección presidencial

El abogado constitucionalista Enrique Anaya vaticinó el escenario para las elecciones presidenciales de 2024 en El Salvador, esto luego de que la Sala de lo Constitucional emitiera una resolución el pasado 3 de septiembre, en la que abrió la posibilidad de la reelección presidencial inmediata, algo que está prohibido en la Constitución.

“En el 2024 va a haber fraude en este país y el fraude es desde el mismo hecho que, aprovechándose de un espurio papel 'chuco' firmado por cinco usurpadores de la Sala de lo Constitucional, el presidente (Nayib) Bukele se va a presentar a la reelección, desde el momento en el que él se presente a la reelección, esas elecciones son viciadas”, reiteró.

Anaya señala que hasta el momento no hay políticas presidenciales que hayan solucionado las problemáticas directas de la mayoría de los salvadoreños, como el acceso al agua, a la alimentación o en temas como la salud y la educación, sino que se han implementado otros proyectos menos urgentes como la aprobación del bitcóin como moneda oficial e incluso el anuncio de la ciudad bitcóin, la cual destaca "será de corte elitista", dejando de lado las verdaderas necesidades.

“Yo sé que la gente dice: 'no, que el presidente está haciendo cosas buenas, que lo reelijan'. Yo no veo eso, después de dos años y medio. Seamos realistas, ¿qué ha cambiado en la vida real de la gente, qué hemos mejorado en dos años y medio? Yo sé que no se pueden modificar las cosas de modo inmediato, pero al menos puede atender los problemas más inmediatos”, expresó al respecto.

El abogado además señaló cómo el presidente salvadoreño y los miembros del partido oficialista han buscado controlar el poder a través de procesos viciados, con el objetivo de convertirse en una “nueva oligarquía” y destacó cómo a lo largo de los últimos meses han buscado desbaratar las instituciones que velan por el mantenimiento de la democracia y la institucionalidad en El Salvador, con el objetivo de ocultar actos corruptos en diferentes instancias.

“Recordemos una de las promesas del presidente, ¿no dijo que iba a nombrar un comisionado anticorrupción de la oposición, dónde está? No hay. Todas las declaratorias de reserva sobre los gastos de la pandemia, sobre los millones gastados con el bitcóin (...) quitémonos la careta”, expresó.

Anaya reiteró durante la entrevista televisiva de TVX que son los salvadoreños quienes deben tomar las riendas de las decisiones que se implementan desde el ejecutivo, pues son quienes les otorgaron la confianza y son a los que los funcionarios deben rendir cuentas.

“Ojalá que me equivoque, pero yo creo que, cuando termine este régimen autocrático, la corrupción del FMLN y ARENA nos va a parecer simple raterismo a lo que este régimen va a hacer”, puntualizó.