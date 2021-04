En el Hospital El Salvador no se le respetan los horarios a los motoristas

Exmotoristas designados a conducir las ambulancias del Hospital El Salvador (HES) denunciaron que después de cumplir con su jornada laboral son enviados al Centro Nacional de Biológicos (CENABI) para distribuir las vacunas contra el coronavirus a diversos puntos del país, sin tomar en cuenta sus turnos.

"No hay una programación donde, por ejemplo, uno vea los días que le toca ir al CENABI y los que le toca ir al hospital. No hay una logística estructurada, sino que: si chocan los turnos, ni modo. Yo falté un día a distribuir vacunas, porque venía de hacer turno en la ambulancia, y me sentía agotado. Por ese día que les dije que no fue que me despidieron", expresó un afectado.

Los motoristas de ambulancias fueron capacitados en noviembre para trasladar vacunas, en diciembre comenzaron a trabajar bajo la figura de contrato profesional con el MINSAL y en enero fueron trasladados a contratos GOES.

"El 1 de abril me despidieron porque dijeron que fui mal evaluado. Yo falté porque necesitaba reponerme. La evaluación la hicieron del CENABI y de nada sirvió que mi jefe del Hospital El Salvador diera buenas referencias de mi trabajo", justificó el ahora desempleado.

"A uno casi en el momento le llaman cuando necesitan motoristas en el CENABI. Una persona lo contacta directamente, no es que a través del jefe inmediato. Los compañeros que siguen ahí deben cumplir con la ruta de distribuir vacunas y cumplir con sus asignaciones normales en el HES cuando se los piden", detalló el exmotorista de ambulancias del HES.

"La distribución de las vacunas no se hace ordenada y cuando se quedan sin motoristas agarran los del hospital El Salvador. Aparte, a los que están dentro se les ha prohibido de forma verbal afiliarse a sindicatos", reveló el perjudicado. La denuncia fue acompañada por el SITRASAL, que ha recibido unas 12 quejas sobre esta situación, detalló Luis Rodríguez, secretario de organización del sindicato.