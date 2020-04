"En el Saldaña no hay una UCI, faltan los ventiladores, falta personal", asegura enfermera

"Antes de comenzar, una pregunta: ¿Va a salir publicada mi voz?", preguntó. "Disculpe, pero es que uno ya no sabe en quién puede confiar, quiero pedirle discreción". No es la primera vez que el personal de la red de salud pública pide reserva total de su identidad antes de denunciar.

Esta persona es parte del personal de enfermería en el Hospital Saldaña, donde un médico fue destituido de su jefatura y enviado a una unidad de salud por publicar una fotografía del personal usando bolsas de plástico como parte del equipo de protección, y donde otro colega publicó una foto de cómo se lavaban con huacales a falta de bidones con agua.

¿Cuál es el panorama de lo que están viviendo como personal de enfermería? ¿Han recibido amenazas?

Amenazas. Nos han dicho que no tenemos que hablar nada ni publicar nada. Por eso los compañeros tienen miedo de hablar.

¿Las denuncias que se han hecho en redes han causado algún eco?

La verdad es que las autoridades han ido viendo todos los errores que han ido saliendo, ahora ya se están haciendo algunas gestiones, pero primero hemos tenido que vivir los errores. Los altos mandos del gabinete que está tomando las decisiones, porque esto ni siquiera depende de las autoridades del hospital, sino que estamos hablando del nivel superior, no están yendo a ver qué es lo que está pidiendo el personal, qué es lo que está pasando. Desde un escritorio no se pueden tomar decisiones, no se pueden conocer las necesidades.

¿Las máximas autoridades no están yendo a ver los hospitales?

Solo el día que se habló de un arma hechiza, allí sí llegó el ministro en la madrugada. Pero si usted ha visto cuántas demandas ha habido de gente denunciando mala atención, nosotros hemos querido hacer milagros, pero es imposible, es un hospital de más de 120 años que no estaba preparado. Hasta ahora están construyendo y adecuando, pero ya nos enfrentamos a las duras críticas de la población.

¿Cuánto personal hace falta?

A nivel institucional, solo en el Saldaña, uno ha denunciado la sobrecarga. Ha habido turnos en los que las de Año Social no entran ni a cuarentena ni a sospechas y mucho menos a positivos. ¿Eso qué significa? Que tendrían que entrar dos: una de Año Social y una contratada, pero solo entra la contratada; el trabajo se recarga.

¿Cuántas horas de turno?

Son turnos de 24 horas.

¿Cuánto tiempo descansan?

48 horas.

¿Cuánto personal es para covid-19? ¿En cuántos pabellones hay covid-19?

El Hospital Saldaña es un hospital covid. No hay otro paciente más que covid.

¿Cómo fue el problema del arma hechiza? ¿Qué fue lo que pasó?

Lo que pasaes que los pacientes tienen su derecho. Están desesperados desde el punto de vista que entran a una cuarentena, les toman los exámenes y no se les dice oportunamente los resultados, porque no los está manejando el primer nivel de atención, sino allá (en el Ministerio de Salud), la cúpula. Los pacientes exigen, ¿y uno qué respuesta les puede dar, si no tiene acceso?

¿Qué otras quejas ha habido?

Se quejaban de que no hay aire acondicionado en las áreas, que hay hacinamiento. En un área para cunas de bebés se metieron camas, el hacinamiento fue grande. Las personas estaban bien en contacto y todo eso generó el descontento de la población. Acordémonos que los primeros que entraron a cuarentena fueron personas que venían de viaje, gente que exigía, gente demandante, y ver que tenían una sola ducha para unas 10 personas...

¿Cómo separan lo casos, si no tienen acceso a los resultados de las pruebas?

Porque al final informan, pero no oportunamente, las muestras se tardan unas 48 horas, por la demanda. A veces se procesan hasta 800 muestras. Aunque hay veces que pueden salir en unas 12 o 16 horas.

Pero para mientras pasan esas horas con alguien más que no está contagiado.

Exactamente. Eso es justo lo que ha ocurrido y por eso se está viendo lo que ha pasado en el Zacamil o en Maternidad, ya no solo es en el Saldaña. Nosotros fuimos los primeros expuestos.

¿Cuántos pacientes confirmados hay? ¿Y cuántos sospechosos?

Hemos manejado hasta 8 casos confirmados. Y sospechosos entre 60 y 80.

¿Hay covid-19 en cuidados intensivos?

No, porque cuidados intensivos no está totalmente habilitado. Hay pacientes con soporte vital que han necesitado tubos y así se ha manejado.

¿A qué se refiere con que "no hay UCI habilitada"?

El equipo no está completo todavía.

¿Qué hace falta?

Los ventiladores. El personal capacitado. No se puede trabajar así. Tampoco podemos dejar de brindar atención a los pacientes, pero tampoco se puede decir que hay uci.

¿Qué harían en caso de que les llevaran a un paciente covid-19 crítico?

Supuestamente, hay un ventilador. No tan así como para una uci, pero sí hay aunque sea para darle soporte a uno o dos. Pero hablar de uci es atender a muchos.

Desde el Ministerio de Salud, ¿les informan o mantienen al tanto de todo lo que está pasando en la red sanitaria?

No, eso no nos lo dan.

¿Qué información tienen clara y en qué situaciones no sabrían qué hacer?

En cuanto a las medidas de protección, en el Hospital Saldaña, el 100% está capacitado, pero lo que no se está garantizando es que el equipo de protección vaya sellado; nos dan el equipo amarrado con un nudito. Entonces, ¿quién nos garantiza que fue manejado con esterelización?

¿Desde dónde les llevan ese equipo?

Desde el MINSAL. Pero ya está llegando sin mascarillas y sin zapateras. Se entiende que la demanda ha sido grande, pero me estaban comentando unas compañeras del primer nivel de atención que las están mandando a campañas de vacunación casa por casa sin el equipo para covid-19 y estamos ante una pandemia; entonces, el personal de salud está en riesgo, porque ya no estamos hablando de casos importados, sino deque el virus ya está aquí.

¿Ha tenido conocimiento de personal infectado en el Saldaña?

Sí, hay 4 compañeras que han dado positivo y varios casos sospechosos. Algunas han presentado diarreas y no les han hecho exámenes de electrolitos. Están esperando que aparezcan otros síntomas como fiebres, mareos, desmayos, y no podemos esperara que se compliquen.

¿Han sufrido discriminación?

Sí. Por ejemplo: hoy me llamó una compañera de Maternidad para contarme que no las quieren dejar subir a los microbuses del transporte y yo pienso que cada una de las autoridades de los hospitales debería garantizar transporte para su personal. Quienes andan en la calle expuestos son la gente obrera no las jefaturas.

¿Qué ha escuchado sobre las necesidades de sus colegas en otros hospitales?

La mayoría de primer nivel se queja de que no hay ‘trajes de monja’. Les dicen que no los necesitan, pero ahorita ya no podemos decir eso. El covid-19 está en el país. Ya no solo se trata del tercer nivel.