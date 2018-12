En el limbo fondos para subsidiar DUI en 2019

Para que en enero de 2019 se continúe subsidiando la renovación del Documento Único de Identidad (DUI) a miles de ciudadanos a los que se les vence antes de las elecciones presidenciales es indispensable que la Asamblea Legislativa incluya fondos en el Presupuesto General de la Nación 2019.

Así lo dijo la presidenta del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Margarita Velado.

"Esa sería una pregunta excelente para los diputados, porque si no hay nuevo presupuesto y tiene que haber otro decreto, entonces, no habría. Tiene que ser con presupuesto 2019 y ese no está aprobado", sentenció al ser consultada sobre el tema.

El pasado 26 de noviembre se aprobó dotar con $1,500,000 al RNPN para que los destinara al subsidio de documentos, específicamente serviría para 152,284 documentos.

La cifra para la que alcanza el dinero refleja el 16.7 % del total de documentos que aún no se han renovado y que vencen antes del 3 de febrero, esto asciende a 908,000 DUI, según datos proporcionados por el registro hace una semana.

Ayer, Velado informó que faltaban menos de 25 documentos para llegar al límite de documentos que se pueden subsidiar.

En los duicentros se atenderá hasta mañana. En ese sentido, la presidenta del RNPN dijo que proyectan que para entonces ya se haya terminado lo disponible para el subsidio.

En el caso de que no suceda y queden fondos sin ejecutarse, el registro no podrá hacer uso porque la vigencia del decreto caduca el 31 de febrero.

La funcionaria detalló que de los 300 mil documentos de los que no se tenía registro de renovación ya se renovaron 31 mil.

Hasta el 19 de diciembre, el registro reportó que se habían renovado 1,208,098 documentos, de estos 1,172,719 se vencieron en el transcurso de este año.