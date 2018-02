En escuela en Cuscatancingo se quejan por falta de maestros e infraestructura

Padres de familia, profesores y autoridades del Centro Escolar Santa Rosa, del municipio de Cuscatancingo, denunciaron esta mañana que el Ministro de Educación (MINED) no ha contratado a los maestros interinos para esta escuela para este año.

Los denunciantes afirman que son nada más cuatro los profesores que tienen para atender a más de 140 estudiantes de la referida escuela, por lo que dicen que es urgente que el MINED contrate de inmediato a los interinos.

"No tiene la voluntad de hacerlo. Ya se les solicitó, y seguimos los pasos ordenados para hacerlo, para llegar a entendernos con diálogo, pero no han querido. ¿Cuál es el problema? ¿Que dicen que no hay alumnos? Que vengan a ver el listado", expresó uno de los docentes afectados.

También denunciaron, por otra parte, que las instalaciones están en muy mal estado, por lo que temen que las instalaciones colapsen.