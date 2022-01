"En estos momentos estamos peor, vivimos en un país peligroso, oscuro, sin libertad, no se ve un futuro”: Juana Francisca Carrillo, exguerrillera de Guazapa y San Vicente

A los 13 años decidió unirse a las filas de la guerrilla en el departamento de San Vicente, en la zona paracentral de El Salvador. Era una adolecente, pero según ella, al ver que sus amigos y conocidos del mismo cantón donde vivía se estaban uniendo a las filas insurgentes, ella también decidió hacerlo, amén que sus hermanos mayores y su papá también se habían incorporado ante, con lo que ya eran seis miembros de la familia los que tomaban la decisión.

Ella es Juana Francisca Carrillo, alias "Carolina", quien combatió en el departamento de San Vicente y en el cerro de Guazapa, al norte de la capital, San Salvador. Ahora, Juana Francisca tiene 55 años, pero su deseo de lucha por que en el país haya paz, libertad, empleo, salud y bienestar para todos no cambia. "Ni dos veces, ya que en estos momentos estamos peor, vivimos en un país peligroso, oscuro, sin libertad, no se ve un futuro, no hay empleo y da miedo hasta salir de la casa", comentó Juan Francisca.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Luego de recordar que durante sus años de guerra casi siempre anduvo un fusil M16, dijo que como excombatiente se siente amarrada de pies y manos por el actual gobierno de Nayib Bukele, ya que solo cárcel le ofrecen a todo el que no está de acuerdo con ellos. Además, abogó por las que considera sus "compañeras" Violeta Menjívar, exministra de Salud, excombatiente y médico del FMLN en el campo de batalla, así como por Erlinda Hándal, exviceministra de Ciencia y Tecnología, para que sean liberadas a la brevedad.

"No es posible que ellas estén pagando por otros. Él (Bukele) está realizando, una venganza ante el partido, supuestamente por una discordia con el FMLN, pero no recuerda que el partido lo tuvo como alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador y ahora es presidente gracias a nosotros, se le olvidó quien lo llevó al poder, y así le paga a las filas del partido", agregó la mujer.

Juana Francisca dice que nunca se ha arrepentido de haber sido guerrillera y que va a morir como tal, ya que la lucha que con sus compañeros libró en las montañas, fue por causas justas, que a su criterio siguen ahí, y aún peor. "Cuando terminó la guerra salía con miedo, ya que creía que el Ejército me iba a capturar, por lo que me fui a trabajar a una casa a cuidar unos niños, pero con el tiempo fui perdiendo el miedo cuando vi que no era así. Los Acuerdos de Paz los respetamos tanto ellos como nosotros, pero hoy la situación está negra, ya no se sabe que pensar, ya que se habla de las maras, pero en el Gobierno hay un montón de delincuentes, pero ellos no se meten presos entre ellos", agregó.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Juana Francisca es lisiada de guerra. “Me lesionó una bala y unas esquirlas, en distintos lugares y operativos, pero gracias a Dios estoy viva, pero para llevar la vida que los salvadoreños llevamos, mejor que haya otra guerra, mejor morir con el fusil, y no amarrado de pies y manos", declaró. La también madre de familia quiere que organismos internacionales pongan los ojos en El Salvador y ayuden a evitar que el Gobierno se comporte como un grupo delincuencial.

Para ella, los tiempos de guerra en los cantones Cerros de San Pedro, en San Vicente, en Palo Grande, Mirandillas, Piedra Labrada, Los Ramírez, Las Cruces y en el cerro de Guazapa fueron incluso mejores que hoy. "Tengo tres balazos y esquilas de granada, me dañé la pierna derecha, la cadera, me la operaron, tenía esquirlas en la cabeza, pero no me desanimé nunca, sigo en pie de lucha, pero hoy tenemos más miedo, en el gobierno actual parecen delincuentes ", añadió alias "Carolina".

A su criterio los Acuerdo de Paz fueron un antes y un después en El Salvador y el país iba en ascenso en todos los aspectos, por lo que difiere con el actual presidente Nayib Bukele, con su gabinete y diputados del partido Nuevas Ideas que consideran que los Acuerdos de Paz no existen.

Cuando terminó la guerra, Juana Francisca salió a buscar trabajo y luego compró una casa a crédito, la cual está pagando actualmente. La excombatiente perdió a sus hermanos mayores Guillermo y a Baltazar, durante la guerra; solo sobrevivieron ella, su papá Antonio y sus hermanos Santos y Manuel.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal