En juicio a pandilla, FGR presenta audios en que mencionan al Ministerio de Trabajo

Escuchas telefónicas realizadas en el primer semestre de 2020 a supuestos pandilleros del barrio 18- Revolucionarios mientras conversaban con líderes de la Organización de Vendedores Independientes (OVI) fueron presentadas ayer en el marco del juicio que se sigue en el Juzgado Especializado de Sentencia "A" contra 43 personas acusadas de diferentes delitos, entre estos extorsión agravada.

A partir del análisis de las escuchas, los investigadores de la Fiscalía General de la República deducen que OVI gestionó ante el Ministerio de Trabajo los $300 dólares del subsidio por la pandemia del covid-19 para luego desviarlos a una estructura del Barrio 18-R que opera en los alrededores del capitalino parque Libertad y que algunas personas en el Ministerio de Trabajo conocían de ese acuerdo.

La familiaridad con la que Norma Aguirre, principal líder de la asociación, se refiere al Ministerio es tal que incluso alude a su titular, Rolando Castro, en diversos contextos.

En la primera intervención realizada el 27 de enero de 2020, Aguirre realizó una llamada a una persona que identificó solamente como Germán.

Germán le manifestó a la vendedora que tenían un poco de temor de algunas personas que llegaban a las concentraciones convocadas por la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), ya que podían ser pandilleros. Norma le respondió que eran familiares y que no podía detenerlos, y que en esos eventos de la Asociación, "con Rolando o sin Rolando, Astram y OVI están unidos".

A continuación puede escuchar la plática completa entre Norma y Germán.

A través de las llamadas, la Fiscalía descubrió que los pandilleros y Aguirre planificaron un censo con los documentos de identificación de varios de los vendedores para enlistar a los supuestos beneficiarios del subsidio de $300 dólares.

En ese orden, el 5 de marzo de 2020, a través de una intervención telefónica a una conversación entre Miguel Ángel Morales alias "Dazen" y José Darío Saravia alias "Darío", se establece que Norma Aguirre, líder de OVI, andaba "presionando a las personas que se anotaran y dieran la copia de su documento".

En otra llamada intervenida poco después, el 3 de abril de 2020, se escucha a "Darío", "Dasen" y Aguirre. Los pandilleros le pidieron a la líder de vendedores que una parte del dinero que pudiera conseguir en el marco de la pandemia fuese destinado para "la familia", lo cual la Fiscalía interpreta como esa facción de la pandilla Barrio 18, surgida en 2005.

En esa ocasión "Darío" le dijo a Miguel Morales que le pasaría "a la licenciada", refiriéndose a Norma. Esta le dijo que había asistido a una reunión y "Dasen" le preguntó si les iban a dar el dinero a los alcaldes, a lo que Norma respondió que no, que sería entregado directamente a las personas que se habían anotado.

A continuación la plática completa de Norma con Dasen.

"Se los van a dar a ustedes personal para la gente pero la otra semana, no dijeron fecha solo que hay algo. Ponga atención. Si acaso no nos saliera en esta semana, me voy con todos los poderes a tocar las paredes, ahí está el colocho viendo el listado y está viendo lo que le mandé a Rolando Castro", le dijo Norma.

"Dasen" le respondió que le habían llegado rumores desde Zacatecoluca y que el "patrón mayor" mandó un mensaje. "Solo cuente que nosotros no le pedimos más, como lo mandó a decir el patrón de que si 50 puestos son, a los 50 puestos nos debe llegar la cucharada de lo que es la familia", le mencionó.

"Oíme bien, vos podés tener un puesto que es del barrio, de la familia, entonces ese dinero ¿Qué se va hacer? Nos tiene que llegar a nosotros, no le estamos pidiendo ni más ni menos, eso se lo aclaré a ella, ella tiene el control, no le estamos pidiendo más de la cuenta solo lo que tenemos establecido en el protocolo que ella misma tiene", le recalcó "Dasen" a "Darío" en la misma llamada.

El auxiliar fiscal del caso afirmó en el primer día del juicio que las escuchas les permitieron determinar que existió una negociación de parte de la pandilla, en la cual Norma les dijo que buscaran a familiares y amigos y que no importaría que ya les hubiera salido el bono, pero que le dieran las copias de los DUI a ella y el pacto que tenían era que la pandilla se iba a beneficiar con $200 y la persona que iba a recoger el dinero se quedaría con $100.

Norma registraba los dui

La representación fiscal ha señalado que toda la prueba de escuchas telefónicas apuntada demuestra que Norma Aguirre hizo la coordinación necesaria para brindar el beneficio a los miembros de la pandilla 18.

José Arucha, el abogado defensor de Aguirre, confirmó que ella recibía en las oficinas de OVI las fotocopias de los documentos y que luego eran enviadas al Ministerio de Trabajo.

"Ella recibía en las oficinas de OVI las fotocopias, luego eran trasladadas ya sea a la alcaldía o el Ministerio de Trabajo, donde se canalizaba ya como gobierno el pago de cada uno de las personas", explicó acerca del rol de su defendida como presidenta de la asociación de vendedores.

La defensa asegura que ese papel de Aguirre en la gestión de los fondos ofrecidos por el gobierno como paliativo a la población durante el encierro no es incriminatorio, que la acusación es débil y que por esa razón la mayoría de imputados quedarán libres, por "falta de pruebas".

"Los investigadores (policiales) cuando vinieron hablaron de los $300 dólares, que se habían recopilado los duis por parte de la niña Norma y se determinó por medio del investigador del caso que duis de mareros en teoría eran solo 18 de los 300 que dijeron, y estos no eran de mareros sino de (personas) parientes de mareros", sostuvo Arucha.