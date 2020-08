En julio incrementaron los entierros por covid-19, en La Unión

Hasta ahora, julio ha sido el mes con más entierros de covid-19 en el departamento de La Unión, con un poco más de 70 inhumaciones en diferentes cementerios unionenses. Según reportes del Ministerio de Salud (MINSAL) y de la Policía Nacional Civil (PNC), instituciones que participan en la disposición final de los cadáveres de fallecidos por el virus o sospechosos de padecerlo, en las últimas dos semanas se ha registrado una leve disminución de los sepelios con protocolo de covid-19 en este departamento.

"Los entierros por covid-19 o sospechosos en julio superaron a los registrados en mayo y junio juntos", indicó Máx Martínez, subjefe de la PNC de La Unión. Los municipios donde más se ha realizado la disposición de cadáveres por dicha causa de muerte ha sido Santa Rosa de Lima, en donde se han realizado 45 entierros con protocolos de covid-19, seguidos de la cabecera departamental con 18 muertes de ese tipo. No obstante, las cifras han disminuido en los últimos días, y el miércoles pasado no hubo ningún sepelio con protocolo de covid-19 en el departamento. El jueves solo hubo dos casos; uno en Anamorós y el otro en El Carmen. En el caso de Santa Rosa, la ciudad con más protocolos, también hay una reducción. El personal de salud teme que estén ocurriendo decesos en las comunidades y que la población no los esté reportando.