“En lo absoluto voy a separar al juez Guzmán del caso El Mozote”: presidente de la Corte Suprema de Justicia

Óscar López Jerez, presidente impuesto por el oficialismo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se comunicó con LA PRENSA GRÁFICA para “aclarar” que Jorge Guzmán, juez del caso de la masacre de El Mozote “no será separado” de su cargo. Esto, aunque así lo establece la reforma a la Carrera Judicial que purga a un tercio de los jueces del país. El Decreto Legislativo 144 ya fue publicado en el Diario Oficial y afecta entre muchos otros a Guzmán, que tiene 61 años. Guzmán sostiene que “hay otros intereses oscuros” detrás de la reforma, cuestionó a la CSJ y ha sido claro: no se presentará al juzgado que dirige una vez entre en vigencia el decreto ni tampoco se someterá a un régimen de disponibilidad.

López Jerez asegura que su administración busca que el juez culmine su trabajo con El Mozote, y aunque no aclara los cómos, en esta entrevista afirma que pese al decreto, Corte Plena busca que la mayoría de jueces y magistrados se mantengan en sus cargos.

El juez Guzmán aseguró ayer a este medio que, una vez entrado en vigencia el decreto, él “está fuera”, pero usted dice que no. ¿Qué acciones se están tomando entonces?

Leí la entrevista, y ahí él dice que a saber de dónde pretendo mantenerlo si el decreto legislativo entra en vigencia, porque él ya tiene 60 años y todo eso. Como presidente de la CSJ en lo absoluto voy a separarlo de ese caso. Lo voy a mantener hasta que lo termine. Y si puede seguir después de que termine el caso, si él pide continuar bajo el régimen de disponibilidad que ordena el decreto, no que ordeno yo, lo voy a mantener. Como Corte lo vamos a mantener para que siga ejerciendo después de terminar el caso de El Mozote.

Pero Guzmán ya dijo que él solo se queda si eso aplica para todos.

El Decreto Legislativo ordena una cosa, pero esto no puede ser automático. Primero, porque deben escogerse los jueces sustitutos. Imagínese usted que el mismo día que entre en vigencia quitamos a todos los jueces y magistrados que ya tienen 60 años de edad o 30 en el ejercicio de sus funciones, ¿de dónde sacaríamos todos esos jueces? Además está el régimen de disponibilidad, eso significa que con base en esa figura… que para mí debería denominarse mejor como una especie de continuidad, continuidad o no del funcionario, vamos a evaluar y a decidir en Corte Plena quién continuará y quién no. En todo caso, quienes le vamos a dar operatividad somos la corte plena.

Entonces quizá le falta claridad al decreto. Es amplio el grupo que opina lo mismo que el juez Guzmán. Él, por lo que establece el decreto, dice que sus funciones cesan en 7 días.

Si quiere retirarse, es problema de él. Nadie lo está retirando, nadie lo está obligando a retirarse. Como (Guzmán) tiene un caso que ya conoce muy bien, lo prudente, lo correcto, lo lógico es que él lo termine. Después de que termine ese caso vamos a decidir, a pesar de que tenga más de 60 años de edad, si le damos continuidad o no, pero esa va a ser una decisión de corte plena.

¿Eso ya se lo notificaron a él? Porque, hasta el viernes por la tarde, no lo habían hecho.

Lo que sucede es que todos los jueces y magistrados deben seguir funcionando y ejerciendo en sus sedes judiciales. El decreto dice que al entrar en vigencia quedan cesados, pero es la Corte la que va a decidir a quién mantiene ejerciendo funciones.

¿Dentro de siete días está decisión ya va a estar tomada?

Dentro de siete días, cuando entre en vigencia, vamos a tener que hacer corte plena para tomar la decisión. Lo que él (Guzmán) debería hacer ahorita es presentar una solicitud para que sea incluido, porque así dice el Decreto Legislativo. No lo digo yo ni la corte plena. Lo que como presidente estoy haciendo es dándole operatividad al decreto para beneficiar en lo más que se pueda a los jueces y magistrados. Lastimosamente, o él no le ha entendido al decreto o no sé qué espera. Porque lo que sí se le va a notificar a este juez, en caso de que presente la solicitud de querer continuar en régimen de disponibilidad, es que él ha sido incluido. Supongo que él no va a presentar renuncia, eso es voluntario, que conste. Si el juez no presenta renuncia, eso querrá decir que nosotros vamos a tener que evaluar si continúa o no. Para mi gusto, voy a proponer que él siga con ese caso hasta que emita su resolución final. No se le está quitando, no se le va a quitar. Ahora, si él quiere hacer eso que dice de que “si quitan a los demás jueces”, esas ya son cosas de él.

¿Qué opina usted sobre lo que dice Guzmán: que es muy probable que si él ya no sigue en el caso se ponga a un juez alineado al oficialismo?

No. Cuando él afirma eso, está siendo un poco malcriado, porque está diciendo que nosotros vamos a poner a un juez que nos diga el presidente de la República, y eso no va a ser así.

¿A pesar de las acciones del presidente Bukele por querer controlar todos los poderes del Estado?

Yo desde ya le digo que ese caso lo va a terminar él. ¿Qué más que eso?

Entonces, dentro de siete días, cuando el decreto entre en vigencia, ¿los jueces y magistrados siguen hasta que la Corte Plena decida quién se queda y quién se va?

Sí, es que el decreto los cesa, no nosotros. Entonces, ese día que entre en vigencia, a corte plena le tocará ver todos los casos de jueces y magistrados del país. Tenemos que definir la situación de cada uno de ellos, aunque nos lleve un día o dos. Yo pretendo que continúe la mayor cantidad de jueces y magistrados posible. Esto, para darles, por lo menos, continuidad de cinco años a todos. Claro, habrá casos que por cuestión de votos tendríamos que ver cómo quedan.

Por lo que escucho, usted no parece muy de acuerdo con la aprobación de esta reforma.

En eso no puedo opinar. Incluso, he estado en reuniones con mesa judicial y, de entrada, he hecho la aclaración: al menos los magistrados de la constitucional, no vamos a entrar a valoraciones del decreto en sí, porque eventualmente podríamos conocer de una demanda de inconstitucionalidad. Por eso no puedo contestar esa pregunta, le pido que me disculpe.

Jueces que se ven afectados por esta reforma han afirmado que no han recibido apoyo ni respaldo del presidente de la Corte, ¿qué opina sobre eso?

Creo que, de mi parte, más apoyo no puede haber, porque créame que he andado gestionando por los jueces. Ya me reuní con la Mesa Judicial tres veces. Ayer por la mañana nos reunimos a las 10:00 a.m. Y esto es bien importante que lo sepa la población, ahí varios jueces y un magistrado propusieron que nosotros lucháramos, en Corte Plena, para que les concediéramos los 24 salarios y no 12, como dicen actualmente los acuerdos de la Corte. Nos pidieron también que los mantengamos cinco años en ese régimen de disponibilidad, y todo eso lo logré ayer en Corte Plena. Mis compañeros magistrados apoyaron y les concedimos eso. También les concedimos seguro médico hospitalario. Claro, esto es para los que van a continuar bajo régimen de disponibilidad. Y a los que renuncien más adelante, se les van a dar 12 salarios; a los que lo hagan ahora, 24.

El problema de los funcionarios judiciales que dicen esas cosas es que todo lo están viendo desde el punto de vista político y no quieren ver por el esfuerzo que uno y la Corte Plena han estado haciendo por el gremio de jueces y magistrados.

¿Y sus actuaciones, como presidente de la Corte, han sido al margen de intereses políticos?

Totalmente, yo realmente busco el bienestar de la población, el bienestar de los jueces y magistrados. Y eso es un hecho concreto, porque el día que entre en vigencia esa reforma, los jueces no van a ser cesados totalmente. Es decir, perdón, la ley los va a cesar, pero nosotros como Corte no vamos a quitar a nadie hasta que esté hecha la evaluación. Hasta que ustedes lo vean van a poder decir si uno mentía o no.

Entonces, por lo que estamos conversando, ¿podemos decir que la mayoría de jueces y magistrados se van a quedar a pesar del decreto?

Así es. Se van a quedar.

Si la mayoría se va a quedar, es por su buena trayectoria, imagino. ¿Entonces no es verdad lo que dijo el presidente Bukele, que son “jueces corruptos”?

Fíjese que en ese tema, yo solo le puedo decir que el Decreto Legislativo no habla en absoluto de temas de corrupción.