En los últimos 10 años no se ha visto ningún cambio (en Gotera)”

Marlon Antonio Díaz Romero es el candidato a alcalde de San Francisco Gotera, en Morazán, por el FMLN. Asegura que quiere ganar las elecciones porque le apuesta al desarrollo y critica a las administraciones anteriores de no haber trabajado en diferentes áreas.

¿Qué le motivó a participar como candidato?

Me motivó la gente, las personas me decían que me postulara y los miembros del partido también me dieron ánimos. Yo vine hace cuatro años al país, durante bastante tiempo estuve viviendo en California, Estados Unidos, y cuando vine a mi pueblo vi que no había cambiado nada, esperaba verlo desarrollado. Me motiva la cuestión histórica, ya que en los últimos 10 años no se ha visto ningún cambio y lo preocupante es que hay muchas áreas que mejorar.

¿Cuáles son las áreas que hay que mejorar?

Acá hay muchos jóvenes que se me han acercado y me han dicho que no han tenido la oportunidad de desarrollarse en lo que les gusta, como por ejemplo, deporte y música. Otro problema es la falta de trabajo, hemos visto que no se le ha dado atención a esa parte, igual el tema de mujeres, este es un tema bastante difícil. El tema del agua también es otro punto y hay que superarlo.

¿Qué le ofrece a la gente para que vote por usted?

Trabajar con eficiencia, trasparencia y honestidad. En este momento la alcaldía está pasando por una crisis bien difícil; ofrecemos fortalecer la institución.

¿Qué obras no han hecho administraciones anteriores?

Les ha hecho falta visión, voluntad y conectar con la gente. Yo quiero que este sea un municipio desarrollado, que atraiga el turismo; es increíble que somos un municipio que estamos conectados con la zona norte de Morazán, pero nosotros no estamos ofreciendo nada y tenemos que aprovechar eso.