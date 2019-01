En mayoría de casos de abuso sexual no hay condena

La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas, se pronunció ayer sobre la decisión de la jueza Tercera de Paz de Santa Tecla de procesar en libertad a Juan Carlos Quevedo Calles, quien fue detenido en flagrancia por agentes del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla cuando agredía sexualmente a un niño de 11 años.

"Preocupa muchísimo el resultado final de este caso por el mensaje que se le está enviando a la población, porque estamos hablando de una falla en el sistema de justicia, sin poder determinar si fue la fiscalía o fue la jueza (la responsable de dejar en libertad al acusado)".

La funcionaria advirtió que desconoce qué pruebas presentó o no presentó la fiscalía, pero explicó que debería haber presentado el video, del cual se ha conocido públicamente. También que debieron tomarse en cuenta las declaraciones de los testigos y el testimonio del niño, considerado la víctima de la agresión sexual; así como también las experticias médicas y psicológicas que el Instituto de Medicina Legal debió tomarle al niño.

"Hay toda una serie de pruebas que la fiscalía pudo haber ofrecido y no sabemos si las ofreció o no. Por eso no podemos valorar si es un error de la jueza o si es que la prueba no fue ofrecida adecuadamente por la fiscalía", declaró.

Navas destacó que es mínima la cantidad de casos judicializados en comparación con los niños que atiende el CONNA, que son víctimas de delitos sexuales. También advirtió que un gran vacío en el sistema penitenciario es la ausencia de programas especializados de rehabilitación para agresores sexuales.