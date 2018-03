En otros partidos, cuando se dan resultados así, las dirigencias renuncian”

Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos, quien fue una de las voces reformistas del FMLN, dice que no quiere entrar en controversias con la cúpula de su partido, pero señala que urge un giro de timón. Ayer dio esta entrevista en una alcaldía cerrada, porque todo el personal participó el domingo en las mesas electorales. Él ganó por un alto margen, pero el apoyo que recibió no se tradujo en votos para los diputados de izquierda. Solo él y el alcalde de Mejicanos ganaron en medio de la derrota del FMLN en la zona metropolitana.

¿Ha conocido algún intento del partido por hacer alguna evaluación de la situación?

Hasta el momento no me ha llamado nadie de la dirección para ninguna reunión. Vi la noticia de Eugenio Chicas, pero yo más que un mensaje, yo cambiaría esa frase: el pueblo ha mandado una condena drástica y severa al FMLN.

¿Cuál es la receta para evitar que esto siga?

No diría que es una receta mía. Es una situación que todo perdedor en situaciones catastróficas, como las que hemos tenido, toda dirección debe de hacer un golpe de timón drástico que permita inmediatamente resanar la imagen que ha tenido el partido. En otros partidos y países del mundo, cuando se dan resultados así, no quiero decir yo que es lo que debe hacer la dirección, pero hay que ver como una de las maneras ágiles y rápidas de resanar lo sucedido, es que aparecen las figuras principales que dirigen el partido presentando su renuncia. No estoy pidiéndole a nadie ni estoy insinuando que es lo mejor, pero sí, la dirección del partido debe de convocar a una reunión para dar un viraje.

¿Si no hay cambios, la condena sigue?

Si no hay cambios sustanciales y radicales del partido, que no solo tiene que ver con la dirigencia, tendrá que ver con nuestro pensamiento, con nuestra actuación, con nuestra forma de organizarnos, con el desarrollo de nuestros cuadros. Esa amargura que siento, con muchas posibilidades puede volverse desesperanzadora si aparecemos echándole la culpa a cuestiones intangibles que nos hayan llevado a esta situación, que vayamos a decir que es culpa del llamado al voto duro, culpa de las maras, alianzas oscuras con no sé quién. Es el momento en que la dirección debe de pensar y ver más allá de lo que ha estado haciendo, solo han estado viendo las situaciones muy cerca de un círculo reducido, no han querido ver más allá.

Pero la cúpula siempre se ha resistido...

Siempre he jugado un papel crítico con algunos compañeros de la dirección, porque hay otros que les sale más fácil ser aduladores, ser personas que le expresan tolerancia a muchas actuaciones equívocas que se vienen presentando por parte de algunos compañeros, que los ha llevado a sentirse con mucho poder, muy autosuficientes en la toma de decisiones, cuando toman decisiones creen que no hay una historia que los pueda condenar.

¿Fue un error adelantar al candidato presidencial?

El curso de las decisiones estratégicas no pueden ser sin evaluar y tener los resultados. Primero teníamos que ver de estas elecciones, desgraciadamente al compañero Gerson Martínez le cargaron los dados equivocadamente, y hoy que salimos condenados como partido, salimos condenados automáticamente con nuestra candidatura, que ha propuesto la dirección. Pensaría de que la dirección debe de revalorar las cosas. Pero si quieren continuar con esas decisiones, pues el otro año a esta misma hora acá en El Salvador van a haber resultados.

¿Se pueden unir estas voces críticas?

Todos tenemos derecho a hacer una autocrítica constructiva, pero debe de ser transparente. Hay que romper el esquema en el que hemos estado donde hay una dirección sacrosanta a la que a todo hay que decirle amén, que manda orientaciones y que todos debemos de acatarlas, es momento de que se escuche más allá de una manera fraterna.