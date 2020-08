En pandemia, el ISSS tiene vacante en la dirección

Fuentes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social aseguran que, por el momento, “están en el aire” y no tienen certeza de quién llegará a ocupar el cargo de Dirección.

“A nosotros lo que nos tenía mal era que los pacientes estuvieran afuera, pero, a raíz de que se solventó eso, es que empezaron a volar cabezas”, explicó, bajo anonimato, uno de los médicos que labora en la institución.

Delmy Cañas de Zacarías renunció al cargo de directora general el 31 de julio pasado, a tan solo seis meses de haberlo asumido. El ministro de Salud, Francisco Alabíi,dijo ayer en una entrevista radiofónica por la mañana, que la exdirectora tuvo sus razones por las cuales presentó su renuncia y afirmó que, a pesar de eso, la institución sigue funcionando.

Alabi agregó que en el ISSS existen autoridades correspondientes que son las encargadas de brindar el seguimiento y todo lo necesario en el manejo de la institución, ya que, dijo, existe un consejo directivo que tiene la capacidad de tomar decisiones en el manejo idóneo y afirmó que el Seguro Social es una entidad que continua su funcionamiento.

“En su momento las autoridades correspondientes van a instaurarse”, dijo el funcionario.

Esta es la segunda renuncia en la dirección del Seguro Social en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Cañas asumió el cargo a inicios de este año, luego que Herbert Rivera presentará la renuncia el 10 de enero.

El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el Seguro Social probablemente funcione normal, sin esa directriz, ya que casi todo el equipo tiene experiencia en el manejo del trabajo administrativo que están desempeñando.

“Nosotros estamos expectantes de ver quien será el nuevo director, esperamos que sea alguien profesional con capacidad y que pueda dirigir”, dijo el representante del Colegio Médico.

Por otra parte, personal de salud del Seguro Social afirman que no observan una diferencia de que la institución no tenga un director al frente de la institución. Aseguran que la renuncia de Cañas de Zacarías no les ha afectado en nada, ya que, según ellos, ya tienen las directrices y cada quien sabe lo que tiene que hacer. "El que no funciona o le queda grande un cargo va para afuera", cuestionaron.

Recientemente se conoció sobre la posibilidad de que el actual Ministro de Trabajo, Rolando Castro, sea nombrado como nuevo director del Seguro Social, una designación que tendría el aval de Ricardo Monge, secretario general del Sindicato de Trabajadores del ISSS.

Sin embargo personal del seguro social desconocen esa información y dicen que solamente son rumores.

Renuncia. Sostienen que los problemas dentro del ISSS ocasionaron la renuncia de Cañas.

Señalamientos

Según fuentes del ISSS, las deficiencias en la institución en algunas áreas por ejemplo: no tener equipos adecuados y que la atención no tuviera todas las garantías para pacientes y equipo médico, pudo haber ocasionado la renuncia de la exdirectora del Seguro Social, Delmy Cañas de Zacarías.