En pausa Ley de Justicia transicional

La elaboración de una Ley de Justicia Transicional se encuentra detenida, luego que la efervescencia que la comisión de justicia mostró en los primeros meses del año —coincidiendo con el aniversario d ela firma de los Acuerdos de Paz— se evaporara y dejara de abordarse el tema en las reuniones semanas de la comisión.

El 21 de febrero fue la última reunión de la comisión en la que se recibieron invitados para abordar dicho tema. Ese día asistieron representantes de Cancillería, Tutela Legal "María Julia Hernández", y de Asociación Pro-Búsqueda.

Previo a la participación de dichas organizaciones, también asistieron a la comisión, en calidad de víctimas, el Comité de Padres y Parientes de Prisioneros, desaparecidos y Mártires Políticos de El Salvador (COMADRES), y la Asociación Víctimas Demandantes.

Todas las organizaciones hicieron aportes relacionados al cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición.

Asimismo, COMADRES también denunció el incumplimiento a medidas de reparación implementadas en anteriores gestiones, como el pago de una cuota económica mensual, o la perdida de los archivos de sus casos luego que la actual gestión gubernamental cerrara la Secretaría de Inclusión Social.

Luego, por el lado gubernamental, la comisión ha escuchado a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el ministerio de Hacienda, la Corte Suprema de Justicia, Medicina Legal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC).

Proyecto, en elaboración

Luego de las visitas antes mencionadas, la comisión no ha vuelto a discutir en sus reuniones el tema de la justicia transicional. Sin embargo, según el diputado y miembro de la comisión Romeo Auerbach (GANA), esto no significa que este se haya olvidado. "Lo estamos trabajando. Nosotros, por lo menos GANA y Nuevas Ideas, nos reunimos en nuestras oficinas y seguimos avanzando en la redacción". "No sesionamos porque la sesión, va a llegar un momento, en que tiene que aprobar un dictamen", agregó.

De acuerdo a Auerbach, ya hay un borrador para el proyecto de ley, y el mismo se encuentra adelantado en "tres cuartas partes", y podría estar listo en las próximas cinco o seis semanas.

Empero, el también diputado y miembro de la comisión Ricardo Godoy (ARENA) consideró que el oficialismo usó el tema de la justicia transicional por conveniencia. "Queda confirmado que el aparato propagandístico ha convertido a la Asamblea en una herramienta más. Los temas ya no son tomados con prioridades, todo es coyuntural para temas de intereses mediáticos en favor de ellos", criticó.

Mientras, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) señaló que, así como proyectos de ley, la comisión también resuelve lo relacionado a indultos y que estos han sido evacuados en las últimas semanas. "La comisión debe avanzar en los dos procesos. Había una programación de consultas a organizaciones e instituciones públicas y ese se agotó. No hay un nuevo calendario de si vamos a seguir haciendo consultas, a qué tipo de sectores, o en qué momentos nos encontramos", consideró Ortiz, que dijo esperar que pronto pueda haber expediente en estudio. "No sé si la bancada oficial o el ejecutivo lo están elaborando, pero debe haber un expediente en estudio sobre el cual trabajar", señaló.