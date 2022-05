“En pleno 2022 hemos regresado a esas mismas señales preocupantes”: Óscar Ortiz sobre acciones del Gobierno por marchas

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, condenó las acciones promovidas desde el Gobierno central para coartar la participación de organizaciones de la sociedad en las marchas por el Día del Trabajo, en El Salvador.

“Queremos condenar rotundamente el hecho de cómo el régimen actual ha criminalizado estas actividades del primero de mayo, no se vale, así no es, están jugando de una manera, no solo ilegal, no solo burda, sino también están presentando al país como en aquellos tiempos de los años 60, 70, 80, que solo por reivindicar un derecho se amenazaba, se chanteajaba, se encarcelaba, se intimidaba y otras cosas como el hecho de expulsar a cualquier salvadoreño y salvadoreña que solo por interpretar sus derechos era criminalizado. (...) Es increíble que en pleno 2022 hemos regresado a esas mismas señales preocupantes, inaceptables y condenables. El pueblo salvadoreño nunca se ha dejado intimidar”, expresó Ortiz, a las afueras de la sede central del FMLN, en San Salvador.

Además, el exvicepresidente salvadoreño realizó una evaluación del primer año de la legislatura afín al Gobierno de Nayib Bukele, desde la cual también se han promovido una serie de iniciativas que ha involucrado a las municipalidades, las cuales también cumplen un año de haber iniciado gobernaciones locales, en su mayoría por alcaldes del partido Nuevas Ideas.

“Estamos cerrando un año de retrocesos en todo sentido, un año en el que este primer órgano de Estado ha contribuido a profundizar la persecución política, el odio, la división, esta estrategia de miedo y de violación permanente a nuestra Constitución de la República. Un año donde se destruyó el desarrollo local, lo que habíamos ganado en los últimos 20 años se ha destruido en un año, asfixiando financieramente a los 262 municipios, a miles de comunidades”, reiteró Ortiz.

Posterior a las declaraciones, los miembros del FMLN, dentro del cual también se encontraba el jefe de bancada, Jaime Guevara, se incorporaron a la marcha proveniente de la Universidad de El Salvador.

Durante la semana anterior, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, arremetió en contra de las manifestaciones anunciadas para este domingo y dijo que quienes participaban en ellas tenían relación con las pandillas. Estas declaraciones se dan en el contexto de un régimen de excepción solicitado por el Gobierno a finales de marzo.

“Si aceptamos vivir en un país donde una sola persona concentra el poder, donde una persona manipula todos los poderes del Estado (...) sino además abusa de los derechos de las familias, de las comunidades y de las organizaciones, simple y sencillamente ese no es El Salvador que queremos”, declaró Ortiz en su mensaje.