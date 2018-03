En punto muerto mesa de diálogo con vendedores

Lee también

El diálogo entre los comerciantes informales del centro histórico santaneco y el concejo municipal está suspendido, luego de que no se realizó una reunión pactada entre las partes en la que se abordaría la situación de las notificaciones de desalojo para medio centenar de puestos informales hechas por la comuna el miércoles pasado.Dicha notificación, en la que solicitaban a los comerciantes el desalojo voluntario so pena de hacer decomisos, derivó en una protesta que los comerciantes realizaron el viernes por la mañana, que culminó con un conato de enfrentamiento entre supuestos vendedores y elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Santa Ana.Después del conato, las partes acordaron sostener una reunión el viernes, en la que la comisión municipal de reordenamiento del centro histórico recibiría a una representación. Sin embargo, dicha reunión no fue realizada porque el concejo había puesto como condición que Luis Flores, uno de los líderes de los vendedores, no fuera parte de la mesa, señalando que no tiene voluntad de negociar y que se ha dedicado a ofender a los funcionarios municipales.Esta condición surgió luego de que los comerciantes también solicitaron al concejo que retirara de la mesa de diálogo al gerente general de la comuna, a lo que cedió la municipalidad santaneca. Pero los comerciantes mantuvieron como punto de honor que Flores fuera parte del proceso de diálogo, por lo que al final no se realizó la reunión.El alcalde santaneco, Mario Moreira, señaló que los comerciantes no quieren ceder en su posición, ante lo cual no pueden establecer una mesa de diálogo. “Ellos nos pusieron una condición también, que el gerente general no participara, y nosotros la aceptamos; de igual manera si para ellos nuestro gerente es un obstáculo, también nosotros vemos que la posición tan radical de este señor (Flores) no nos va a llevar a feliz término”, dijo el jefe municipal.