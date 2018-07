En simulacro, familias no querían salir

La comisión municipal y departamental de Protección Civil en La Unión realizó un simulacro de evacuación para medir los tiempos y las capacidad de respuesta que tienen las instituciones ante una inundación en el sector La Playa, del barrio San Carlos, en la cabecera departamental. Durante el simulacro se realizaron evacuaciones, rescates y se dio atención médica a víctimas.

En el simulacro participó personal de la Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud y diferentes cuerpos de socorro que tienen presencia en la ciudad unionense.

En el ejercicio se evaluaron los resultados, y aunque los tiempos de reacción fueron aceptables con base en los estándares internacionales, y no pasó de 20 minutos, también se descubrieron algunas situaciones en las que se debe trabajar para que al momento de una emergencia real no se conviertan en un obstáculo.

“Vimos que la gente no quiso colaborar, y al momento que les dijimos ‘vámonos al albergue’, dijeron ‘no, aquí nos quedamos’, y eso es un problema latente en la población, que cuando uno llega a evacuarlos dicen que no porque no quieren descuidar su casa, que alguien les va a robar o no quieren salir a un lugar incómodo, aunque el agua la tengan a la cintura”, dijo Álvaro Figueroa, coordinador municipal de Protección Civil.

Cerca de 300 familias residen en el sector La Playa, del barrio San Carlos.