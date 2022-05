En un año de trabajo, la legislatura ha aprobado 42 leyes

En doce meses de trabajo, la legislatura 2021-2024 ha aprobado 42 nuevas leyes. Desde la cuestionada Ley Alabi —la primera de todas— hasta las leyes para la construcción del Tren del Pacífico y el aeropuerto de oriente, ambas aprobadas en la última sesión plenaria, el pasado 26 de abril.

De las 42 nuevas normativas, 12 fueron aprobadas sin haber pasado por ninguna comisión, ya que el oficialismo recurrió a la dispensa de trámite. Es una herramienta legal, pero le permite al Ejecutivo que sus iniciativas no se conozcan sino hasta que son leídas en el pleno y evita el debate público al respecto.

Luego, ocho leyes fueron aprobadas después de pasar por la Comisión de Hacienda, cinco por la de Economía, cuatro por Legislación, tres por la Agropecuaria, dos por Asuntos Municipales y Salud, y una en Reformas Electorales, Obras Públicas, Financiera, Relaciones Exteriores, Juventud y la comisión Ad Hoc de la Ley del Agua.

De las 42 leyes aprobadas, también destaca que únicamente provienen de propuestas emanadas del oficialismo. Seis son de la bancada de Nuevas Ideas y las restantes 36 han sido peticiones llegadas desde el Órgano Ejecutivo. Ninguna iniciativa de la oposición ha progresado siquiera para ser discutida.

Leyes para el Agro

Leyes para el sector, acorde con el discurso de rescatar el agro.

El gobierno ha intentado instalar la narrativa de que saldará “deudas históricas” con el sector agropecuario. Para dicho fin, la Asamblea le ha aprobado cinco normativas en un año. Sin embargo, en factibilidad, solo una ha tenido aplicabilidad: una ley transitoria para suspender embargos por créditos otorgados al sector café (y que había sido vetada por Bukele hace un par de años, cuando la anterior legislatura aprobó un decreto para el mismo fin). Luego, la Asamblea aprobó dos leyes para crear fideicomisos de rescate para caficultura y para soberanía alimentaria, pero, cuando estos están por cumplir un año de su aprobación, el GOES no ha conseguido fondos. Además, se aprobó la ley para crear el Instituto Salvadoreño del Café, pero este no registra actividad.

4 Leyes para suspender embargos a cafetaleros, para dos fideicomisos y para instituto del café.

Círculo cercano

Leyes para instituciones dirigidas por el círculo cercano de Bukele.

En esta consideración entran seis: dos aprobadas al INDES, dirigida por Yamil Bukele, hermano del presidente Bukele; una aprobada para entidades dirigidas por la primera dama, Gabriela de Bukele. Las normativas para el INDES incluyen una transitoria para legalizar inmuebles a favor de la institución, y una para crear el comité organizador de los Juegos 2023, que incluye, entre otras cosas, la exoneración de pago de impuestos, incluyendo tasas municipales, transferencia de bienes inmuebles, y a la prestación de servicios, o la importación de materiales de oficina o deportivos. Luego, está la ley Nacer con Cariño, iniciativa de la primera dama, y que generó complicaciones antes de su implementación, por la falta de socialización de su reglamento.

3 Leyes relacionadas con instituciones dirigidas por personas del círculo de Nayib Bukele.

Con dedicatoria

Leyes que fueron elaboradas para favorecer actores en concreto.

El mejor ejemplo de este tipo de normativa fue la llamada Ley Alabí, aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea, y que garantizaba que personal del MINSAL estuviera exento de cualquier responsabilidad por compras de insumos durante la pandemia, pese a las múltiples denuncias de irregularidades. Aquí entra también la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y que permitió concentrar poder al presidente de la CEL, al anular el Consejo Nacional de Energía, donde las decisiones se tomaban de forma consensuada. Asimismo, aquí entra la recién aprobada ley para trasplantes, puesto que la ley aprobada tiene a la base la ley ya vigente, pero incorporando observaciones que CAPRES hizo para retrasar su aprobación, en 2020.

4 La Ley Alabí, la de creación de una nueva dirección de energía, la de transplantes.

Leyes para economía

Leyes para temas económicos o para paliar efectos de la crisis.

Para dicha área, en su primer semestre, la Asamblea había avalado tres leyes: una transitoria para Facilitar las Compras En Línea, una para manejo de fondos en custodia provenientes de la liquidación de Fomilenio y una ley de Facilitación de Compras en Línea sin Fines Comerciales, que daba continuidad a la primera ley aprobada. Luego de eso, y ante la crisis desatada por la invasión rusa a Ucrania, y pese a que desde hace meses atrás contaba con iniciativas de la oposición para paliar la crisis venidera, la Asamblea esperó a que el GOES enviara iniciativas para dicho fin. Así, aprobó una Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, otra para sancionar infracciones en precios de derivados del petróleo y otra para fijar precios máximos de gasolina.

6 leyes para efectos económicos. De estas, cinco fueron aprobadas con dispensa, sin discusión.

Beneficio personal

Leyes para solventar necesidades creadas por el Ejecutivo.

En su cruzada contra las alcaldías, y para concentrar poder en la toma de decisiones, el Ejecutivo envió una serie de leyes para quitarles autonomía y fondos, y que fueron aprobadas por la Asamblea sin ningún cambio. Entre estas la ley de creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una ley simplificada de compras para que la DOM evada la LACAP, la ley de disolución del ISDEM, una nueva ley del FODES —para reducir el monto a entregar—, o una para que la DOM expropie propiedades. Luego, están leyes para proyectos más personales de Nayib Bukele, como lo son la Ley Bitcóin o la Ley para la creación del fideicomiso Bitcóin. Aparte queda la ley para retiro de personal del TSE, en momentos en que la independencia de este organismo está en duda.

10 Leyes relacionadas a proyectos más personales del ejecutivo que de políticas públicas.

Para promesas

Leyes relacionadas a promesas de campaña del oficialismo.

Seis normativas relacionadas a promesas, tanto de los diputados como del propio Ejecutivo, fueron aprobadas en un año. Entre las que más bombo han recibido se encuentran la ley del voto en el exterior, aunque la misma aún no define el mecanismo a utilizar; y la Ley General de Recursos Hídricos, aunque esta ha sido cuestionada por organizaciones sociales porque no tomó en cuenta varias de sus opiniones y sugerencias. Luego, están también leyes de aplicación de apostilla electrónica, y de protección y bienestar animal; además de las más recientes leyes para la construcción del Tren del Pacífico y el aeropuerto de oriente, que fueron promesas de campaña de Nayib Bukele y que en tres años no presentan ningún avance y aún no tienen estudios de factibilidad.

6 Leyes relacionadas a promesas de legisladores o del ejecutivo durante campaña.

Tema seguridad

Leyes para el área de seguridad, todas aprobadas con dispensa.

Pese al discurso que el Ejecutivo maneja en relación a su trabajo en seguridad, lo cierto es que su propuesta en dicha área ha sido prácticamente nula en todo el año de trabajo legislativo, al no haber enviado ni una iniciativa para estudio de dicha comisión. Se han aprobado tres leyes relacionadas al tema, todas con dispensas de trámite: una para usar bienes, dinero, valores incautados al crimen organizado, y que fue cuestionada por replicar lo que ya existe con el trabajo del CONAB; una ley de recompensas, para que la población denuncie a personas, y de la que el ministerio de Seguridad aún no presenta su reglamento; y la ley para construcción de centros penales, aprobada para que el GOES evada la LACAP en la construcción de más cárceles.

3 Leyes relacionadas a seguridad, pero ninguna de ellas pasó por el estudio previo de dicha comisión.

Tema social

Leyes en temas relacionados con ayuda a la población.

La Asamblea ha aprobado seis normativas con perspectiva social para beneficios concretos de sectores de la sociedad. Tres de estas están relacionadas con el Ministerio de Vivienda, incluyendo regularización de lotificaciones y parcelaciones, derechos proindivisos inmobiliarios, y para legalizar inmuebles adjudicados a FONAVIPO tras un juicio contra PROCADES. Luego, hubo una ley transitoria para condonar pago de intereses y recargos por impago con ANDA, que surgió a partir de una iniciativa de ARENA y que luego el GOES presentó como propia, además de una ley para estabilización de precios del gas licuado, y otra para estabilización de tarifas del transporte público. Estas dos últimas, aprobadas sin ninguna discusión, luego de dispensas de trámite.

6 normativas relacionadas a vivienda, anda y transporte público, con dispensas.