En un día murieron 11 personas en tragedias viales en El Salvador

En las 24 horas del 1.º de agosto de 2019, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) registró 11 personas fallecidas por tragedias viales, cantidad que supera el promedio diario anual, que es de cuatro muertes por eventos de tránsito.

Cuatro de los fallecidos eran motociclistas. El primer día de agosto se reportaron 64 incidentes y 35 personas lesionadas, que son siete más que para la misma fecha de 2018. De acuerdo con las estadísticas de Tránsito, fueron seis las personas que perdieron la vida a causa de la invasión de carril contrario, dos más por la distracción del conductor, una por la velocidad inadecuada y una por no respetar la señal de prioridad.

Mientras que las principales causas de lesionados son distracción del conductor, invadir el carril, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar las señales de tránsito, adelantamiento antirreglamentario y por último el estado de ebriedad.

Del 1.º al 6 de agosto de 2018, la Policía contabilizó 13 personas fallecidas por siniestralidad vial a escala nacional. Mientras que este año, ya se reportaron 11 durante solo el primer día del mes.

Por su parte, la dirección de Protección Civil, en el marco del Plan Divino Salvador, reportó 16 accidentes de tránsito y una persona fallecida en las primeras 10 horas del plan, según declaraciones brindadas ayer en la mañana por el director, Orlando Tejada.

Choque. San Salvador - No respetar las señales de prioridad es la tercera causa de accidentalidad vial en lo que va del año, las primeras causas son invadir el carril y la distracción del conductor.

"Esto es definitivamente crucial, la solución de esto pasa por la toma de medidas individuales de prevención, la observancia de las reglas de tránsito, de las señales de tránsito. Pasa por que cada uno de los conductores tome conciencia de la pérdida que ocurre cuando hay un accidente de tránsito", expresó.

Hizo énfasis en que el problema de la accidentalidad vial no se limita a llevar una estadística. "Es importante pensar no solo en la pérdida humana sino que en el costo, en el costo que le significa al sistema de salud tener una persona en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de emergencia. Y si es una persona activa, económicamente activa, cuánto representa eso de una persona que va a quedar incapacitada, no sé cuántos días, que no va a laborar", dijo.

También reportaron tres incendios y siete personas lesionadas por otras causas, como quemaduras y politraumatismos, el primer día de vacaciones.

Del 1.º de enero al 1.º de agosto, van 11,504 percances viales, que causaron 6,157 personas lesionadas y 818 fallecidas, 59 más que el año pasado.

Estado de ebriedad. Blv. Los Héroes, San Salvador Tres personas fueron detenidas por conducción peligrosa en un control vehicular implementado el jueves en la noche por la Unidad Antidoping del VMT y la Policía de Tránsito.

Controles

Como parte del plan antidopaje durante las vacaciones, la Unidad Médica Antidoping del Viceministerio de Transporte (VMT) implementó junto con la Policía de Tránsito un operativo en San Salvador el jueves en la noche, que dio como resultado la detención de tres personas por conducción peligrosa.

Los detenidos resultaron con 341, 311 y 129 miligramos sobre decilitro (mg/dl) de alcohol. También se detectaron dos personas con niveles de 78 y 79 mg/dl, a quienes solo les correspondía una multa.

La PNC también ha incrementado los controles vehiculares en el inicio del periodo vacacional en comparación al del año pasado, al reportar 115 mientras que el 1.º de agosto de 2018 fueron 77. Van 804 alcoholemias realizadas, que son 158 más que el período anterior. En todo el día se detuvo a 15 personas. En cuanto a multas, la PNC impuso 975 esquelas, que equivalen a $36,194.12.