En vilo 2,000 empleados de tecnología del MINED

Docentes que laboraban en los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA), y que por disposiciones del Ministerio de Educación (MINED) han apoyado a los puntos de entrega de computadoras a escala nacional, dicen sentirse en vilo porque tienen información que el ministro interino del ramo, Mauricio Pineda, planea cerrar los CRA. Además, aseguran que el funcionario contrataría a una empresa para que brinde el servicio de soporte técnico de las laptops entregadas a los estudiantes, una tarea que asumirían los CRA tras culminar la entrega de los equipos.

Las aulas CRA nacieron como parte del Programa de Apoyo a Tecnologías Educativas desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego pasaron a llamarse Aulas Informáticas (AI) como un componente de Conéctate, un programa del Plan Nacional de Educación 2021, y su objetivo es la formación de docentes y estudiantes en competencias tecnológicas para acompañar los procesos de aprendizaje con herramientas tecnológicas.

"En el MINED hay un caso con los del área tecnológica, los que estaban en los llamados CRA. Hoy, con la entrega de computadoras, muchos pasaron al área de entrega de computadoras, pero les dijeron que cuando se terminaran de entregar, ellos pasarían al área de soporte, los colocarían por distritos; pero hoy resulta que el ministro dijo que se contrataría a una empresa que dé soporte a las computadoras", dijo uno de los denunciantes a LA PRENSA GRÁFICA. La persona solicitó anonimato. "Prometieron recalificaciones (de plazas) y aumento, pero nada", agregó.

Parte de esa información fue confirmada por los representantes del Frente Magisterial Salvadoreño y del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

"Yo lo que escuché del ministro de Educación ayer (martes 26 de abril) es que los CRA ya no tienen razón de ser en los centros escolares, porque como se les han entregado computadoras a los estudiantes, las Aulas Informáticas o aulas CRA ya no tenían razón de ser y lo que iba a hacer era la manera de ver de asignarles otras funciones para que no se quedaran sin trabajo", afirmó el secretario general del SIMEDUCO, Daniel Rodríguez.

Son más de 2,000 docentes los que están en riesgo: 500 solo en San Salvador y 2,054 a escala nacional, detalló la secretaria general del Frente Magisterial, Idalia Zúniga, quien pidió estabilidad laboral para sus compañeros.

"Hay una situación de incertidumbre por parte de estos trabajadores porque, después de la entrega de computadoras, ¿qué viene? , ¿ van a retomar sus funciones o siempre van a continuar concentrados por órdenes de los directores departamentales en estos centros de entregas de computadora?", cuestionó.

Los centros de entregas de computadoras son 14, uno por cada departamento, y es en estos mismos lugares donde estudiantes, madres o padres de familia acuden en caso de que haya algún problema con los equipos.

"El hecho de que venga otra empresa a dar estos servicios y de que el Ministerio de Educación guarde silencio genera incertidumbre. ¿Por qué no dicen qué es lo que va a ocurrir? No hay información oficial sobre qué va a ocurrir con estos empleados, muchos de ellos son ingenieros", señaló Zúniga.

Los líderes sindicales explicaron que estos empleados han venido desarrollando incluso labores que no están dentro de sus funciones y despedirlos significaría perder un recurso valioso. Además, consideraron que cerrar los CRA sería un retroceso. "Hemos sido obedientes y permitimos que los concentraran porque los iban a utilizar para entregar computadoras, pero que ahora vaya a ser una empresa la que vaya a realizar este trabajo nos parece que es injusto. Pedimos estabilidad laboral para los compañeros", declaró Zúniga.

"Si ya no los van a utilizar repartiendo laptops, que regresen a las aulas de donde los sacaron, porque han estado cumpliendo funciones muy importantes en los centros escolares", añadió.

En el portal del Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal) aparece una adjudicación relacionada con estos servicios. El código del proceso es LG-20210317 y está titulado "Contratación de 13 servicios profesionales para la logística, entrega de recursos tecnológicos y soporte técnico a nivel nacional".

Según Comprasal, se trata de un proceso de libre gestión que se publicó el 30 de noviembre de 2021, con vigencia hasta el el 7 de noviembre de 2022. No obstante, en el sitio ya aparecen adjudicados los 13 contratos a igual número de personas, por un monto total de $18,980. Los contratos fueron por dos meses, del 24 de enero al 24 de marzo de 2022, a razón de $730 mensuales para cada uno de los contratados.

Los términos de referencia del proceso indican que los contratados deben ofrecer siete servicios, entre ellos "realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos tecnológicos entregados a docentes, estudiantes y centros educativos públicos oficiales".

Desde el jueves 28 de abril, este periódico solicitó una entrevista con el MINED para consultarle sobre las denuncias y los supuestos planes de contratar a una empresa para que dé soporte técnico a las computadoras entregadas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.