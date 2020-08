En vivo | Tenemos un Sistema de Justicia deplorable: Bukele

En los primeros minutos de la cadena nacional, el mandatario salvadoreño ha señalado que el Ejecutivo no se ha tomado las atribuciones de nadie, si no que ha sido al contrario. Esto tras la publicación del Decreto Ejecutivo 32 el que el Ministerio de Salud autoriza, en tiempo y forma, la reactivación económica, laboral, administrativa y social, la Sala de lo Constitucional anunció que era inconstitucional; ya que el poder Ejecutivo no puede suspender ni limitar derechos sin respaldo legal.

Los magistrados consideran que al no existir un decreto legislativo, el Ministro de Salud "ha interferido en la competencia que corresponde a la Asamblea".

Sin embargo, ayer 8 de agosto, el Gobierno de El Salvador publicó el Decreto Ejecutivo 33, en el que anunció que se alarga hasta el próximo 23 de agosto la primera fase de la reapertura económica, la misma fecha que ha dado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que finalizara la vigencia del decreto 32.