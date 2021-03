“No pueden cobrar bonos, no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado”: Presidente Nayib Bukele

Esta noche, el presidente Nayib Bukele hizo, en Cadena Nacional, un llamado a los alcaldes y diputados electos de GANA y Nuevas Ideas a trabajar sin corrupción y sin egoísmo durante su periodo legislativo. Pues aseguró que, si no lo hacen de esta manera, el “pueblo” los expulsará como lo hizo con otros en estas elecciones.



A los parlamentarios los invitó a ser una “Asamblea que trabaje incansablemente por El Salvador” y que “legisle para todos, sin distinciones”. Además, les recordó que “los nuevos diputados no pueden cobrar bonos y no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado”. Tampoco, dijo, pueden tener plazas fantasmas, ni asesores de asesores. “No pueden tener una directiva gigantesca, como la actual que no cabe en la mesa”, agregó.

En el caso de los alcaldes, el presidente expresó: “Mírense en el espejo de los salientes. Esa podría ser su suerte dentro de 3 años. Todo depende, al igual que los diputados, de que cumplan y que respeten el mandato del pueblo salvadoreño”.



“Los nuevos diputados fueron electos para apoyar los proyectos que buscan el bienestar de nuestro país. Fueron electos en un mandato incuestionable para apoyar a este Gobierno. Eso nadie lo discute. Hasta la misma la oposición lo sabe”, dijo el presidente. Aunque, en declaraciones anteriores, ha reconocido la importancia de la independencia de los poderes del Estado.



Por otro lado, recordó que esta nueva Asamblea Legislativa tiene en sus manos el poder de crear “leyes, decretos y elegir funcionarios de segundo grado”. Con el número de diputados logrado, NI podrá elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Cuentas, además del fiscal general y el procurador de Derechos Humanos. También le permite ratificar reformas a la Constitución y aprobar deuda externa.

Finalmente, aseguró que, en 2024, se garantizará el derecho a "nuestra diáspora" de poder ejercer el sufragio.





#Elecciones2021 | Estos son los resultados notificados a los partidos políticos de acuerdo al acta de escrutinio final. pic.twitter.com/iYdcek1Cp7 — Dora Esmeralda Martínez (@DoraEsmeralda_) March 20, 2021