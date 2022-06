Marcelo Arévalo regresa a El Salvador: video

Una caravana recibe esta noche al campeón de Roland Garros en dobles masculino, Marcelo Arévalo.

Esta tarde, el alcalde de Sonsonate, Rafael Arévalo, hizo una invitación a sumarse a la caravana que recibe al campeón Chelo Arévalo, un "orgullo nacional y sonsonateco", se lee. El destino de la caravana es el Parque Rafael Campos, en Sonsonate.

Esperan al campeón con pancartas. Foto: Javier Aparicio

Familiares y amigos del deportista aguardaban su llegada en el aeropuerto con carteles que hacían referencia al orgullo que representa Arévalo para El Salvador. A su llegada, con gritos y saltos, lo recibieron coreando su nombre y el del país al que dejó en alto. Marcelo apareció alzando una bandera de El Salvador y, luego, abrazó a los presentes.

"Ha sido una carrera muy larga, de muchísimo sacrificio y es importante que la gente pueda ver el trofeo. Después del partido tomé la decisión de venir al país porque quería compartir este logro con El Salvador”, apuntó.

Además, informó que por ahora se va a tomar un tiempo para estar con su familia y que el próximo martes brindará más información.

Con alegría recibieron al campeón en el aeropuerto.

EL TRIUNFO

Ayer, el tenista Marcelo Arévalo se convirtió en la primera persona centroamericana en alzar un título Grand Slam, junto a su compañero neerlandés Jean-Julien Rojer.

La pareja croata-estadounidense de Dodig y Krajicek se rindieron a Marcelo Arévalo y Jean Julier Rojer tras el final del partido en el Roland Garros y reconocieron la superioridad de los ganadores.

Cabe destacar que para la final del dobles masculino, Dodig y Krajicek pintaban como favoritos a llevarse el título tomando en cuenta los resultados que arrastraban y la experiencia que tenían en otros torneos a nivel individual, sin embargo, Arévalo y Rojer lograron remontar y terminaron mejor físicamente.

“Ustedes se lo merecen, felicitaciones por el título y espero que nos volvamos a encontrar para jugar una vez más. Ivan (Dodig) y yo vamos arrastrando buenos resultados y creo que vamos por buen camino” dijo el estadounidense Krajicek ante el triunfo de Arévalo y Rojer.

Chelo Arévalo no ocultó su felicidad y emoción al ganar Roland Garros y agradeció a sus seres queridos: “Gracias por siempre confiar en mí. Mi esposa siempre me decía que iba a ganar un Grand Slam y ella me motivaba. Por último, quiero agradecer a todas las personas de El Salvador que me acompañaron y esto va para mis papás que lo están viendo por la tele pero ellos son la razón por la cual estoy acá”.