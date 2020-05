En vivo: No es tiempo de abrir la economía por más que griten los empresarios: Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronuncia ante las medidas que ha tomado su Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por el covid-19. Acá puede ver la transmisión en vivo de la cadena nacional:

El mandatario salvadoreño manifestó que no se puede abrir la economía, ya que no se ha llegado al pico de los contagios en el país. "No es tiempo de abrir por más que griten los empresarios", acotó.

Ayer, por medio de un conferencia de prensa de última hora, el Gabinete de Crisis contra el covid-19 manifestó la importancia mantener el Estado de Emergencia, para evitar la propagación del covid-19 en el país. Al mismo tiempo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que de aumentar los casos del nuevo coronavirus, el sistema de Salud no podrá dar abasto.

El Secretario de Jurídico de la Presidencia, Connan Castro, dijo que tras haber recibido el informe de la Comisión de Protección Civil, desde la Presidencia se decretaba Estado de Emergencia. Esto es posible por medio del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual le da la facultad al mandatario salvadoreño de declarar dicho estado, cuando la Asamblea Legislativa no está presente.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República presentó esta tarde una demanda de inconstitucionalidad ante el decreto Ejecutivo 18, que amplía el Estado de Emergencia por 30 días más ante la pandemia de covid-19.

La fiscalía enfatiza que actualmente la Asamblea Legislativa si puede sesionar e incluso ya tienen la plenaria programada para mañana, lunes 18 de mayo.

Por su parte, el Arzobispado de San Salvador instó a dialogar para buscar una salida consensuada entre todos los poderes, sin dejar de lado que la prioridad es el bien de la población.