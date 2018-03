Encargado de transmitir datos de elecciones no es idóneo: CCR

Lee también

El jefe de la Unidad de Servicios Informáticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), René Torres, fue señalado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) de no cumplir con un título que lo acredite para el cargo que tiene en el tribunal electoral.Eso quedó evidenciado en el informe del “Examen especial a los gastos realizados por el Tribunal Supremo Electoral con los fondos asignados en los presupuestos especiales extraordinarios para el evento electoral de 2014”.El ente contralor establecía que la deficiencia se debe a que no se proporcionó la documentación que compruebe la idoneidad de Torres para el cargo. La educación que debe tener el jefe de la Unidad en la que Torres está asignado se establece en el artículo número 74 del Código Electoral y el artículo número 13 literal “K” del reglamento interno del TSE.“Comprobamos que en el expediente personal del jefe de la Unidad de Servicios Informáticos no se encuentra hoja de datos, así como ningún documento que pueda evidenciar el nivel académico de la persona contratada, ni la experiencia laboral previa, que los requisitos del cargo establecen, como la educación formal necesaria que consiste en poseer el grado de licenciado en computación o carreras a fines”, se lee en el documento de la CCR.Los hallazgos que hizo la corte adquieren importancia porque Torres es el encargado de supervisar todo lo relacionado con la transmisión de resultados electorales que realiza el TSE. Esto sale a la luz en momentos en que el TSE se prepara para un nuevo proceso electoral, y con el antecedente del fracaso de transmisión de resultados de las elecciones de 2015.En ese sentido, se le consultó a Torres sobre las observaciones que la corte le hace, pero dijo no tener comentarios al respecto.“No opinaría nada, no tengo absolutamente ningún comentario que hacer. Si hay algo que necesiten conocer, creo que deben elevarlo al organismo colegiado”, expresó Torres, quien en ningún momento niega los señalamientos que ha hecho la corte.Precisamente, todos los magistrados del TSE están al tanto de las observaciones que la CCR hizo a Torres, según los magistrados Guadalupe Medina, Miguel Ángel Cardoza, Julio Olivo y el recién separado del cargo Jesús Ulises Rivas Sánchez.Rivas Sánchez expresó que no se trata de que quieren despedir a Torres del cargo, “sino de que quien ocupe el puesto sea alguien que cumpla con los requisitos”.“Nosotros, los 10 magistrados, los cinco magistrados suplentes y los cinco magistrados propietarios conocemos el caso. Nadie puede alegar ignorancia, todos conocemos. Lo que sucede es que la Corte de Cuentas le hizo una observación a él específicamente que mostrara la idoneidad en el cargo, los títulos académicos al señor René Torres. Nosotros, al tener conocimiento de esa observación de Corte de Cuentas, le hemos pedido en tres oportunidades que muestre sus títulos, y ahí están las actas donde se le pidió los títulos académicos. Hasta donde nosotros conocimos, no ha obedecido”, dijo Rivas Sánchez.Pese a lo dicho por Rivas Sánchez, el presidente del TSE, Julio Olivo, dijo no tener suficiente información sobre el caso; sin embargo, dijo que “la Corte de Cuentas ha narrado eso porque eso es lo que nosotros conocemos, que no reúne con el perfil adecuado y él es el jefe de la Unidad de Servicios Informáticos”, agregó el magistrado Olivo.Mientras tanto, el magistrado Miguel Ángel Cardoza confirmó que en la reunión de los magistrados propietarios y suplentes se decidió que Torres tenía que entregar la información que lo acredita que ha hecho los estudios que el cargo requiere.“Recuerdo que ante la observación nosotros le dijimos, y yo firmé la resolución, que el funcionario entregara la información correspondiente para cumplir el requerimiento de la Corte de Cuentas”, dijo Cardoza.