Encierro por pandemia afecta más a ancianos

El confinamiento obligatorio a causa de la pandemia del covid-19 afecta la salud mental de las personas, principalmente de niños y ancianos, según afirman los psicólogos.

Este es el caso de las 17 adultas mayores, de entre 67 y 102 años, que se encuentran en el asilo San Vicente de Paul, de la ciudad de Cojutepeque, en Cuscatlán, donde desde el inicio de la pandemia se implemento el autoconfinamiento y otras medidas de bioseguridad que han impedido que alguna de las inquilinas se contagie del virus.

Entre estas medidas están la desinfección periódica de los espacios de uso de las ancianas, el uso permanente de mascarillas entre el personal, el cambio de ropa del personal antes de entrar y salir de asilo y el refuerzo del sistema inmunológico de las ancianas con vitaminas, detalló Jessica Marroquín, encargada del asilo.

Sin embargo, según Marroquín, el autoconfinamiento ha sido la acción más efectiva, ya que al asilo solamente entran las trabajadoras del lugar y los familiares de las ancianas, quienes deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para visitarlas.

Hasta antes de la pandemia, las visitas a las inquilinas eran constantes, tanto de familiares, como de personas de distintas instituciones que llegaban a departir con ellas, pero ahora por prevención ya no se permiten esta clase de visitar; aunque, esta situación ha perjudicado la salud mental de las ancianas.

"Es sumamente difícil, por un lado estamos combatiendo y previniendo el contagio del covid-19 en las ancianas, pero por otro se afecta involuntariamente la salud mental de ellas, ya que antes venían personas de iglesias o voluntarios a realizar actividades lúdicas con ellas, hoy debido a la pandemia ya no se permite", dijo Marroquín.

Añadió, que las limitaciones económicas del asilo impiden que puedan contratar a un psicólogo o psiquiatra para que atienda a las adultas mayores, por lo que es el personal del asilo el que realiza actividades de esparcimiento con ellas.

"Nosotros que no diéramos por tener un psicólogo o psiquiatra. Nosotras realizamos actividades con ellas para que tengan momentos alegres ya que solo sus familiares pueden venir, pero hay casos que ni los familiares las vienen a ver" contó Marroquín.

De acuerdo con la psicóloga Glenda Ivett Miranda Fuentes, si bien es cierto el cumplimento de las medidas de bioseguridad es sumamente importante en esta parte de la población, también lo es su salud mental, ya que el anciano se vuelve como un niño y con facilidad se deprime.

"No es recomendable un aislamiento total para los ancianos, especialmente los de los asilos, hay que recordar que a muchos de ellos sus mismos familiares los van a dejar y no regresan más, y entonces ellos con facilidad se deprimen, al no tener con quien hablar, ni ser escuchados su salud mental se complica", afirmó la psicóloga Glenda Miranda.

Si desea colaborar con el asilo puede llamar al 7104-2259.