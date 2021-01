Encrucijada para salvadoreño que huyó a Bélgica por renta y amenaza de pandilleros

Hasta 2018 Rodrigo Flores tenía un negocio en San Salvador y todo marchaba bien hasta que un día la pandilla llegó a ponerle una cuota de extorsión para que pudiera trabajar. Al inicio accedió, pero luego el dinero no dio para cubrir los costos y lo amenazaron con quitarle la vida si no pagaba. Dejó todo, reunió dinero y se fue a Bélgica.

Ya en Europa su opción era pedir asilo debido a que su vida corría peligro en El Salvador, pero su petición ha sido negada en tres ocasiones porque, según las autoridades belgas, él no llevaba pruebas de que era extorsionado.

“Uno se va sin nada, lo más rápido posible, no anda pensando en pruebas. Pero aún así logré reunir algunas cartas y lo que ellos me decían era que si yo ganaba por ejemplo $800 y los pandilleros me pedían $200, pues era una cifra que podía pagar. Dicen que mi problema es un caso de violencia generalizada, que a cualquiera le puede pasar. Es decir, que me pueden matar porque a cualquier lo pueden matar en el país”, explicó Rodrigo.

El salvadoreño dice que durante los últimos meses se ha notado un cambio drástico en la percepción del gobierno de Bélgica sobre lo que pasa en El Salvador.

Las periodistas Alma de Walsche y Melissa Vida sostienen lo mismo en un reportaje publicado en el medio belga Mondiaal Nieuw titulado “Bélgica cierra la puerta a los solicitantes de asilo de El Salvador”, al asegurar que la nación europea pasó de aceptar 9 de cada 10 solicitudes en 2019, a permitir solo 1 de cada 10 en 2020.

“Lo que creemos es que no están analizando individualmente los casos y que los entrevistadores no tienen una idea clara de la situación en El Salvador. Para el CGRA (la institución que entrevista y evalúa los casos de los que piden refugio), es normal que te extorsionen, osea, es algo con lo que podes vivir”, añade Rodrigo sobre su caso y el de otros salvadoreños en ese país. Asegura que se han dado cuenta que muchas de las respuestas que reciben a sus peticiones de asilo solo son un “copia y pega”, es decir, el mismo formato para todos, aunque cada caso sea distinto.

“Muchos no podemos regresar. Lo que intentamos es hacerle ver al gobierno de Bélgica que todo lo que publica el gobierno salvadoreño no es 100 % real, que hay datos maquillados. Muchos acá creen que allá hay un paraíso, que se puede vivir tranquilo, pero no podemos regresar sin garantías”, concluyó.