Encrucijada para testigo clave de corrupción de jueces

"Ades", el testigo clave de la investigación fiscal de la red de corrupción judicial en Oriente, fue citado hoy para que rindiera su testimonio ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, donde son procesados los tres exjueces especializados acusados de recibier dinero a cambio de favorecer a imputados en procesos judiciales

En sala de audiencia el secretario del Tribunal anunció que "Ades" no quería ingresar a rendir su testimonio. El grupo de fiscales del caso pidió autorización a los jueces para poder platicar con el testigo, y explicarle las consecuencias legales si se retractaba de relatar lo que sabe sobre los sobornos que supuestamente negociaron los jueces. El Tribunal accedió a la petición.

" Ades" le solicitó a los jueces que le regresará el régimen de protección porque el lunes pasado, día que el Tribunal decidió quitarle esas medidas, él no estaba presente.

"Hasta hoy me enteré de que ya no tengo medidas. Le pido que lo reconsideren y resguarde mi identidad. Los imputados perfectamente saben quién soy, pero el resto de la población salvadoreña no. Eso representa un peligro", manifestó "Ades".

Los jueces accedieron a devolverle el régimen de protección al testigo. En estos momentos "Ades" rinde su declaración y ya dijo que el exjuez Enrique Beltrán le dio una serie de órdenes para que le colaborará con la entrega del dinero: "Tenía que ser discreto y no traer el dinero en lugares públicos", contó "Ades".