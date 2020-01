Encuentran cadáver a orilla de calle

El cadáver de un hombre fue localizado la noche del jueves pasado sobre la carretera antigua entre Santa Ana y San Salvador, en la jurisdicción del municipio de Coatepeque, en Santa Ana. El hecho se registró sobre el kilómetro 53 de la mencionada carretera, donde el cadáver habría sido lanzado desde un vehículo en movimiento, informó una fuente policial.

El cuerpo estaba envuelto en una sábana y poseía una bolsa atada en el cuello que le cubría el rostro. Además el cadáver presentaba lesiones en la barbilla y en el brazo izquierdo, provocadas, al parecer, cuando fue lanzado del vehículo.

"Estamos ante lo que parece ser una escena de liberación, en la que la víctima es asesinada en otro lugar y dejado en el lugar donde fue localizado, como técnica para buscar complicar las investigaciones", detalló la fuente.

El hallazgo del cadáver fue reportado por un vigilante privado de la zona, que dio aviso a la Policía cuando observó el bulto sobre la carretera. La Policía indicó que personal del puesto policial de Coatepeque fue a verificar la información, confirmando que el bulto se trataba del cuerpo de un hombre.

La víctima no pudo ser identificada, ya que no portaba ningún tipo de documento de identificación, pero las autoridades policiales indicaron que vestía un pantalón negro, camisa azul oscuro, calcetines blancos y no tenía zapatos. La Policía tiene indicios que la víctima era un miembro de grupos terroristas de la zona.