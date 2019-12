Encuentran cadáver de hombre en una quebrada

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado el jueves anterior por la noche en una quebrada de la colonia Santa Mónica, en el municipio de Conchagua, en La Unión, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La víctima no fue identificada porque no portaba documentos personales, y según la PNC, no era de la comunidad.

Agregaron, que la edad del fallecido era de entre 40 y 45 años, aproximadamente. Según el examen preliminar del Instituto de Medicinal Legal, el hombre tenía entre 7 y 8 horas de fallecido.

Las autoridades policiales no confirmaron si el caso se trató de un homicidio o de una muerte accidental, pues el fallecido presenta una lesión en la parte de atrás de la cabeza, pero no se pudo establecer las circunstancias en las que habría sido provocada.

"El médico forense establece que la causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico severo y problamente en la autopsia se determine la causa definitiva de la muerte, porque la persona presentaba una lesión en la parte trasera a la altura del cráneo", indicó un oficial de la PNC.

De acuerdo con la inspección preliminar que se hizo en la escena, se sospecha que la persona fallecida era un ebrio consuetudinario y no se descarta que de manera accidental haya caído en la quebrada y se golpeara la cabeza, lo que le habría causado la muerte.

La PNC proporcionó algunas características sobre la ropa de la víctima, quien vestía una camisa roja sin mangas, un short negro y no llevaba zapatos. Con esta información esperan que la familia del muerto pueda identificarlo.

Aunque no se han determinado las causas de la muerte del hombre, las autoridades investigan el caso como un homicidio, pero dijeron que en el transcurso de la investigación esa posibilidad puede ser descartada.

Con este hecho, las autoridades policiales de La Unión reportan 86 homicidios en lo que va del año, misma cifra registrada en el 2018, lo que implica que este año podría haber un leve aumento en la cantidad de muertes violentas en el departamento, teniendo en cuenta que aún faltan más de tres semanas para que termine el año.

Este comportamiento de muertes violentas, las autoridades policiales se lo atribuyen a una pugna entre estructuras delictivas que se dio en el primer semestre del año en la zona de sur del departamento, que también esta relacionada a una cadena de venganza que se desató en dicho sector, afirmaron.