Encuentran a recién nacido abandonado bajo un árbol

Un recién nacido fue encontrado ayer frente a una casa en el final de la 6.ª avenida sur del barrio San Francisco, en la ciudad de San Vicente.Según Lorena Morales, quien encontró al bebé y avisó al Sistema de Emergencias 911, a las 2 de la tarde escuchó el llanto del pequeño y al abrir la puerta se percató de que el bebé se encontraba bajo un árbol en un arriate de la vivienda que está frente a la suya.“Estoy muy conmovida, mi hijo se dio cuenta de que un bebé lloraba. Primero creímos que era el de los vecinos, pero al salir vimos que era un bebé abandonado en los arriates de la casa de enfrente, fue muy emotivo y quería levantarlo de inmediato, pero llamamos al 911 y mientras llegaban me dijeron que podía cargarlo”, manifestó.Según Morales, quien es profesional de la salud, el bebé se veía “limpio, sano y con peso normal”, y consideró que, por su apariencia, fue abandonado mientras dormía y que no había pasado mucho tiempo cuando se percataron de que lo habían abandonado en el lugar.“Creemos que no había pasado mucho tiempo, el bebé parecía como que había estado dormido, así quizá lo dejaron y fue hasta que se despertó con hambre que lloró. Es increíble que alguien pueda abandonar así a su hijo... no sé qué pasó o quiénes lo hicieron, pero es lamentable”, dijo.El recién nacido fue llevado por la Policía Nacional Civil (PNC) al Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente para realizarle los chequeos correspondientes y fue ingresado en la sala de neonatos.Asimismo, la policía informó que luego de localizar al bebé iniciaron las averiguaciones sobre lo ocurrido, para poder dar con el paradero de la persona que lo abandonó.“El bebé ya está recibiendo atención médica, fue internado para que puedan observarlo, por nuestra parte ya estamos investigando para poder encontrar a la responsable o los responsables. Respecto al bebé, será el CONNA (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia) quien retomará el caso”, manifestó Fredman Adonay Castaneda, jefe de la subdelegación de San Vicente y vocero de la PNC.