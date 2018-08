Encuentran a un hombre atropellado en carretera Troncal del Norte

El cadáver de un hombre atropellado fue encontrado en la noche del martes en el kilómetro 14.5 de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Apopa, del departamento de San Salvador.

El hombre solamente vestía una calzoneta azul y no portaba documentos, por lo que no fue identificado. Las autoridades dijeron que no era residente de la zona.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Anoche también se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 6 de la carretera de Oro, en el carril hacia oriente.

Un pick up gris marca Nissan placas P695124 se accidentó a un costado de la vía por razones que se desconocen. Al menos cinco personas viajaban en el vehículo.

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán