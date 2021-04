Encuentran cádaver de desaparecido en Santiago Nonualco

Familiares afirman que Jorge García Vásquez había desaparecido durante la Semana Santa. FGR dijo que en lo que va de abril hay otros siete casos.

El viernes fue localizado semienterrado el cadáver de un hombre en las cercanías de la colonia Santa Inés, del Municipio de Santiago Nonualco, departamento de La Paz. El cuerpo estaba semienterrado y tenía vestimenta similar a la de un hombre que desapareció en ese mismo lugar el viernes 2 de abril de este año.

La fosa fue improvisada en un terreno rústico de esa localidad, por lo que los policías ayudaron a remover la tierra con palas para extraer el cuerpo.

"Familiares del fallecido llegaron a la zona y confirmaron que se trataba de Jorge Alberto García Vásquez de 41 años, quien desapareció el Viernes Santo. Vamos a someter el cuerpo a una prueba de ADN para determinar la identidad exacta del fallecido, ya que se encuentra en estado de descomposición y no podemos asegurar que se trate de él", dijo una fuente policial.

García Vásquez llegó a vacacionar a la colonia Santa Inés, su tierra natal. La familia García manifestó que llegó desde Santa Tecla, a disfrutar de la Semana Santa. El jueves fueron a la zona de la Costa del Sol. Al siguiente día, la esposa se quedó donde sus familiares y Jorge decidió ir a ver unos terrenos de la familia. Desde ese lugar, envió a su hermana la última fotografía tomada con su teléfono celular y posteriormente ya no contestó las llamadas. Luego, los familiares denunciaron su desaparición ante la Policía, pero fue hasta una semana después que encontraron su cuerpo.

El fallecido deja a su esposa y sus dos hijos. La familia lo recuerda como un hombre sencillo, honesto y trabajador, por lo que no se explican por qué pudo haber sido asesinado.

Según explicó la hermana, Beatriz de Hernández, Jorge trabajaba como vigilante de una empresa privada. "Sus patrones esperaban que se presentara a trabajar el Domingo de Gloria, pero no fue así", sostuvo.

Los habitantes de la referida colonia manifestaron que se sienten atemorizados con la delincuencia en esta zona. "Yo a ese lugar no me voy a meter, porque ahí andan los bichos (mareros) atemorizando a todo el que no es del lugar. Incluso, nos habían dicho que esa misma banda es la que se pone a asaltar en las madrugadas, a las personas que esperan el bus en el desvío de la Hoja de Sal", afirmó un habitante de Santiago Nonualco, quien solicitó mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

La desaparición de personas son constantes en el país y varias familias están en búsqueda de sus parientes. Según datos de la Unidad Especializada de Desaparecidos de la Fiscalía General de la República (FGR) se registran siete casos de desapariciones forzadas en lo que va del mes de abril, y sólo en las últimas 24 horas han reportado cuatro casos.

Entre estos casos está Herbert Alberto Mejía Castro, de 26 años, quien fue visto por última vez el 8 de abril en la urbanización San Henríquez, ubicada en Soyapango. Otro caso que compartió la FGR en redes sociales es el de dos mujeres, quienes desaparecieron el pasado 23 de marzo en la colonia San José, comunidad Bendición de Dios de San Martín. Ellas responden a los nombres de Rosa Miriam Marroquín Urquilla y Dayana Rebeca Alvarenga Marroquín, de 38 y 17 años, respectivamente.