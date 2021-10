Encuentran cadáver de hombre atacado con arma blanca en puente en San Miguel

El cadáver de un hombre que no pudo ser identificado porque no portaba documentos fue encontrado la madrugada de este martes 26 de octubre bajo el puente Urbina en el kilómetro 135 de la carretera Ruta Militar de la ciudad de San Miguel.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) personas que transitaban por el sector dieron aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el hallazgo de rastros de sangre en el puente por lo que llegaron al lugar para inspeccionar y posteriormente encontraron el cadáver.

“Tiene diferentes heridas en diferentes partes del cuerpo con arma blanca. No tenemos línea de investigación sobre el asesinato. No tiene tatuajes y no ha venido nadie que manifieste conocerlo”, dijo la fiscal en escena.

La fuente fiscal aseguró que la víctima tenía al menos diez horas de haber sido asesinada. Fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de San Miguel para extraer el cadáver y examinarlo a un costado de la carretera.

