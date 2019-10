Encuentran cadáver de hombre en una quebrada de Atiquizaya

El cadáver de un hombre fue encontrado el pasado lunes por la noche en una quebrada del cantón Zunca en el municipio de Atiquizaya en Ahuachapán. Según la Policía el hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el lugar y dieron aviso a personal policial que patrullaba en el lugar.

Dijeron que el fallecido tenía 40 años, aproximadamente, y que vestía un pantalón corto de color negro y una camisa azul oscuro. Añadieron que no fue identificado debido a que no portaba documentos de identidad. La Policía, indicó que el fallecido presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego en diversas partes del cuerpo.

"El cadáver no fue identificado debido a que no portaba ningún documento además no se puede precisar si fue lanzado en el lugar o ejecutado ahí mismo. Murió por las lesiones que fueron hechas por un arma de fuego", explicó el agente policial.

Indicó que, de acuerdo con el análisis realizado por Medicina Legal, el hombre tenía un aproximado de 12 horas de asesinado cuando se realizó el hallazgo.

El agente policial manifestó que en el cantón Zunca residen varios pandilleros y no descartó que alguno de ellos esté vinculado con el homicidio. Afirmó que desde hace varios meses no se registraba un hecho de violencia en el lugar. Indicó que no se reportaron capturas por el hecho.