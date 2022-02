Encuentran cadáver de médico en zona rural de Morazán 

El cadáver de Raul Alberto Juárez, de 54 años, un reconocido médico del departamento de Morazán, fue encontrado la mañana de este miércoles 2 de febrero en la calle principal del caserío Los Medranos, en el cantón El Triunfo de San Francisco Gotera, Morazán.



Según la Fiscalía General de la República, el cuerpo no presentaba señales de violencia por lo que fue llevado al Instituto de Medicina Legal para determinar la causa de muerte.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

"Es una escena rústica, con maleza, pero no se encontraron mayores detalles sobre el hecho, no sabemos si había sido amenazado, ni nada", dijo la fiscal del caso



Familiares manifestaron que la víctima era médico general y tenía una clínica privada en San Francisco Gotera desde hace varios años, aunque residía en el municipio de Jocoro.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

"Desconocemos que sucedió, pero el vehículo en el que andaba se perdió, creemos que se lo robaron porque no aparece, pero no sabemos nada", comentó un familiar que prefirió no ser identificado.



De manera extraoficial, se conoció que el médico había salido a departir con amigos la noche del martes.

