Encuentran cadáver de mujer en predio

El cadáver de una mujer no identificada, de aproximadamente 26 años, fue encontrado el miércoles por tarde en una zanja sobre la calle El Cristo, a un costado del Bulevar Los 44, en las inmediaciones de la Urbanización La Heroica, en la ciudad de Santa Ana.

Según detallaron las autoridades policiales, el cuerpo de la víctima estaba oculto entre la maleza y tenía varias lesiones hechas con arma blanca en el cuello y otras partes. Indicaron, que por el estado del cadáver se presume que la víctima habría sido asesinada en ese lugar hace al menos tres días.

La mujer no portaba documentos personales, y los residentes del sector dijeron que no la conocían, por lo que la Policía no descarta que haya sido privada de libertad en otra zona del país.

La fallecida tenía varios tatuajes alusivos a una pandilla en diferentes partes del cuerpo.

Este es el segundo feminicidio que se registra en el departamento de Santa Ana este mes. El 9 de noviembre fue asesinada María Arely Brito Arreola, en la colonia Trinidad de Metapán.