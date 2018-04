Encuentran cadáver de un hombre en Soyapango, "todo apunta a que es una escena de liberación", dice PNC

El cadáver de un hombre de unos 30 años de edad fue encontrado durante la noche del lunes sobre la calle principal de la colonia Santa María del municipio de Soyapango (San Salvador).

El cuerpo tenía señales de estrangulamiento y una lesión de bala, dijo la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la fuente policial, "todo apunta a que es una escena de liberación". "Al indagar se obtiene información que se escuchó un disparo pero que al parecer había pasado un vehículo a excesiva velocidad", relató.

La PNC dijo que la víctima no tiene tatuajes visibles y que no fue identificado porque no le encontraron documentos personales.

Una mujer llegó a la escena con la sospecha de que se trata de su hijo Maycol Esteven Ayala Canales, de 21 años de edad. Dijo que residía en Bosques del Río y que había desaparecido desde la tarde, cuando a eso de las 3:00 p.m. salió a ver a su novia.