Encuentran cadáver dentro de un taxi en Mejicanos, FGR dice es "escena de liberación"

Severo Alfredo López Corvera, de 54 años, fue encontrado muerto al interior de un taxi "pirata” con placas P251629 en la entrada de la colonia Santa Lucía del municipio de Mejicanos, en la calle que conduce a Cuscatancingo.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

El fiscal del caso dijo que se trata de "una escena de liberación" en la que los hechores condujeron el carro hasta el lugar, transportando el cuerpo, y lo abandonaron.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

"Pensamos que quizá era el conductor, pero no estamos seguros... no estaba en el lado del conductor", dijo el fiscal. López tenía puesto un pantalón pero no camisa. Además, su cuerpo tiene múltiples lesiones. La inspección inicial aún no ha determinado con qué tipo de arma fue asesinado pero le calculan de 8 a 16 horas de fallecido.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha cerrado el paso en la calle, al costado de un motel, mientras procesa la escena del crimen. "La policía la tiene como una zona asediada por pandillas", reconoció el fiscal.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

En la ciudad de San Miguel, una mujer fue asesinada este martes en la residencial La Pradera. Fue identificada como María Aguilar Argueta, de 45 años de edad.

La PNC dijo que la mujer se encontraba parada en la calle, una de las principales de la residencial, cuando unas personas en un pick up Hilux color negro se le acercaron y le dispararon aproximadamente a las 7:20 a.m.

María Aguilar Argueta, de 45 años de edad, fue asesinada en la residencial La Pradera de San Miguel. Foto de LA PRENSA/Fátima Membreño

Argueta sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo. La PNC investiga el caso y por el momento no tiene hipótesis del móvil.

Además, un hombre identificado como Ever Ernesto Clemente Flores fue asesinado en la finca Florencia del cantón Montañita del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. La PNC recibió el reporte a eso de las 7:30 a.m. de este martes.