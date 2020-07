Encuentran cadáver en Ciudad Delgado

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hallaron ayer el cadáver de un hombre a las orillas del kilómetro 19 de la carretera de Oro, en el municipio de Ciudad Delgado.

Según PNC, la muerte fue causada con arma blanca y de fuego, aunque el cadáver también presentaba rasgos de haber sido estrangulado.

La PNC describió la escena como "liberación de cadáver", ya que presuntamente el cuerpo habría sido abandonado en la zona por los atacantes.

De acuerdo con agentes de la PNC, la víctima no fue identificado por no portar documentos. Lo único que pudieron detectar es no poseía tatuajes y vestía un pantalón corto y tenis.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, el mes de junio pasado, El Salvador cerró con un promedio de 2.3 homicidios diarios. Sin embargo, en los primeros días de julio, las autoridades han reportado el homicidio de dos agentes: un al enfrentarse con supuestos pandilleros y otro fue atacado en la carretera en Sonsonate.

El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, contrastó que de junio 2018 a mayo 2019 hubo 3,185 homicidios, equivalentes a un promedio de 8.7 homicidios por día. Mientras que, en el periodo de junio 2019 a mayo 2020, ocurrieron 1,559 homicidios.