Encuentran cadáver en la isla de Méndez

Un hombre que no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares, fue encontrado decapitado a la orilla de la Isla Méndez, municipio de Jiquilisco, Usulután, informó la Policía.

El oficial policial en turno detalló que el domingo a las 9 de la noche un grupo de pobladores que caminaban por la zona encontraron el cuerpo, por lo que llamaron al Sistema de Emergencia 911 informando sobre el hallazgo.

"Se encontró el cuerpo a la orilla del mar, estaba decapitado y las manos atadas", informó la fuente.

Agregó que el hombre fue asesinado la mañana del domingo y posteriormente el cuerpo fue tirado al mar.

"No sabemos a dónde lo asesinaron, el mar lo regresó", mencionó el oficial de la PNC.

Investigadores policiales visitaron las viviendas más cercanas y entrevistaron a un grupo de habitantes, con el objetivo de verificar si la víctima residía en la zona.