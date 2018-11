Encuentran cadáver putrefacto en Ataco y asesinan a dos personas más en Quelepa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo de un cadáver en el cantón El Naranjito del municipio de Concepción de Ataco, en Ahuachapán.

De acuerdo a los fiscales, el cadáver de un hombre, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado la tarde del domingo en un cafetal.

Dijeron que el fallecido era un hombre de aproximadamente 60 años que vestía pantalón de vestir negro, camisa negra y botas de hule negras.

Explicaron que la víctima no fue identificada debido a que no portaba ningún tipo de documentos. De acuerdo a Medicina Legal, la muerte del hombre fue ocasionada de manera violenta y no se precisó el objeto o arma que fue utilizada para cometer el homicidio.

El cadáver fue trasladado hacia Medicina Legal de Santa Ana para determinar la causa de la muerte y la posible identificación.

Asesinan a un agricultor en San Miguel y lesionan de bala a una mujer

De igual manera, la madrugada de este lunes un hombre identificado como Wilfredo Segovia Gómez, de 44 años, fue asesinado cuando se encontraba en su vivienda, ubicada en el caserío Martínez, cantón San José, municipio de Quelepa, San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC)

La fuente oficial detalló que un grupo de hombres que vestían ropas oscuras y cubrían sus rostros con gorros pasamontañas tocaron la puerta de la vivienda e ingresaron. Posteriormente dispararon contra Segovia Gómez, quien tenía lesiones en el rostro, cabeza y tórax.

La fuente aseguró que la víctima había recibido amenazas de muerte, sin embargo, no dieron más detalles al respecto. Minutos después del hecho violento, lesionaron de bala a una vecina de la víctima, informó la PNC.

La joven fue identificada como Margarita de Jesús Villalobos de, 25 años, quien fue llevada de emergencia a un centro asistencial.

Según la autoridad, en la escena encontraron casquillos de arma calibre 9 milímetros. Se desconoce la causa del hecho violento.