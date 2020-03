Encuentran cráneo humano

La Policía reportó el hallazgo de restos humanos, el pasado lunes por la noche en las cercanías de una quebrada del caserío Coreas Rodríguez, del cantón El Ojushte, en la jurisdicción de Usulután. Según el reporte oficial, en el lugar se encontró un cráneo humano

Lugareños descubrieron la osamenta cuando unos perros la llevaban y avisaron a la Policía a través de una llamada al Sistema de Emergencias 911. Personal de Inspecciones Oculares de la Policía y de Medicina Legal llegaron al lugar para levantar el cráneo. "De acuerdo con la inspección y lo que determinó Medicina Legal la osamenta si pertenece a una persona" declaró el jefe del sistema 911 de la PNC. "Se realizó la inspección en la zona, no obstante por ser de noche no se encontró nada más" agregó el oficial. Dijo que no hay reportes de personas desaparecidas en el sector.

Maynor Lovo

[email protected]