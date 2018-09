Encuentran cuerpo de una mujer en río San Antonio, en Mejicanos

El sábado en la noche se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en la cuenca del río San Antonio, atrás de los condominios Las Margaritas, de la colonia del mismo nombre, en el municipio de Mejicanos, pero no fue hasta ayer a mediodía que el cuerpo fue sacado con ayuda de rescatistas.

Vecinos de la comunidad dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el cadáver de una mujer joven, pero por las lluvias que cayeron en la noche el cuerpo se dejó amarrado para evitar que la corriente lo arrastrara.

Ayer en la mañana, agentes policiales custodiaban la zona de acceso mientras se hacía el rescate, que fue efectuado por socorristas de Cruz Verde Salvadoreña. "Se trabajó aproximadamente una hora y media para poder hacer el acceso seguro a la víctima y poderla extraer. Estaba aproximadamente de 15 a 20 metros de altura. Las condiciones son en estado de putrefacción", dijo Javier Cruz, uno de los socorristas de Cruz Verde.

La víctima no portaba documentos, por lo que no pudo ser identificada. También se dijo que tenía una lesión en la cabeza. "Con eso no podemos establecer si estamos ante un homicidio, simplemente lo tomamos ahorita como sobre averiguar la muerte", dijo la fiscal que llegó a la escena. No se descarta que haya muerto en otro sector y que fuera arrastrada por el río.