Encuentran el cadáver de un hombre en Lourdes Colón, La Libertad

El cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años, que no pudo ser identificado por la falta de documentos, fue encontrado esta mañana en el cantón el Botoncillal del municipio de Lourdes Colón, del departamento de la Libertad. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según las autoridades policiales, el hallazgo del cadáver fue reportado por ciudadanos de la zona mediante una llamada al sistema de emergencias 911. Un equipo se desplazó al lugar para verificar la información recibida y efectivamente encontraron el cadáver del hombre, indicaron.

Sobre el hallazgo, las autoridades policiales indicaron que el hombre vestía una camisa de la selección de fútbol del país y un pantalón jeans con el logo de una empresa de cable presuntamente del municipio de Apopa, del departamento de San Salvador.

Foto: LPG/ Mercedes Arias

‘’Toda la escena está por sobre averiguar. No se tienen datos de la víctima ya que no portaba documentos, tampoco sabemos cual fue el móvil del crimen por que no presenta lesiones. Solamente un golpe en la frente. Todo queda por sobre averiguar’’ dijo un fiscal en el lugar.

Entre tanto, las autoridades policiales indicaron que la zona donde fue encontrado el cadáver hay presencia de estructuras criminales.No obstante, manifestaron que el hecho podría haberse tratado de una escena de liberación y afirmaron haber iniciado las investigaciones del caso.

La escena estuvo acordonada durante varios minutos por la Policía mientras personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de inspecciones oculares de la PNC realizaban el procesamiento de la escena. Finalmente el cadáver del hombre fue llevado al Instituto de Medicina Legal (IML) para determinar mediante la autopsia la causa de la muerte.