Encuentran en Chirilagua un cadáver calcinado

El cadáver quemado de una persona fue encontrado el miércoles anterior a las 5 de la tarde en el caserío El Quebradón del cantón El Tablón, jurisdicción del municipio de Chirilagua, en San Miguel, informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC).La víctima no pudo ser identificada debido al avanzado estado de descomposición del cadáver y porque en la escena no se encontraron documentos personales, por lo que será con pruebas de ADN que se determinaría la identidad.De acuerdo con la PNC, el cadáver calcinado fue hallado por un poblador que caminaba por una quebrada que se encuentra a 200 metros de donde estaban partes de los restos óseos, ya que, según la autoridad, la víctima fue asesinada y posteriormente quemada. En el lugar del hallazgo solo se ubicaron dos piernas, lo demás estaba completamente calcinado.El oficial de servicio de la delegación policial de San Miguel informó que el crimen habría sido cometido en diciembre del año pasado y que se sospecha que los restos pertenecen a una persona que desapareció en el municipio de Jucuarán, Usulután.“Ese lugar (caserío El Quebradón) prácticamente está a la par de Jucuarán, por lo que llegaron autoridades de Usulután (a procesar la escena), ya que al parecer la víctima podría ser de ese municipio”, informó el oficial.En el lugar no se encontraron casquillos de arma de fuego, por lo que autoridades determinaron que el crimen fue cometido utilizando arma blanca, ya que a pocos metros de donde estaba el cadáver calcinado fue encontrado un cuchillo.Por otra parte, pobladores del municipio de San José Las Flores, en Chalatenango, se encuentran preocupados porque un joven del lugar no ha sido visto desde el miércoles anterior.Su nombre es Edilberto Antonio Alvarado Hernández, de 21 años de edad, quien fue visto por última vez aproximadamente a las 5 de la tarde en el parqueo de la ruta de buses 508, la cual hace su recorrido desde la iglesia El Calvario de la ciudad de Chalatenango hacia el municipio de Arcatao.Según amigos de Alvarado, quien estudiaba diseño gráfico en una universidad de Chalatenango, dejó cosas en el bus, decidió bajarse y posteriormente mandó una grabación de voz a su familia, en la cual expresaba que el bus lo había dejado. Parientes y amigos solicitan información. Puede contactarlos al 7252-7462.