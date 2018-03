Encuentran muertos a dos hermanos que asesinaron a su tía horas antes

Lee también

Dos hermanos fueron encontrados muertos hoy por la mañana en unos terrenos ubicados en el caserío Los Naranjos del cantón Los Encuentros del municipio de Ereguayquìn (Usulután). Los cuerpos fueron encontrados boca arriba, uno a la par del otro, y con un disparo en la cabeza informó la Policía Nacional Civil (PNC).Los habitantes de la zona dieron aviso del hallazgo al sistema de emergencias 911, ayer a las 10 de la mañana.Los hermanos hasta hoy por la tarde no habían sido identificados por las autoridades policiales, pero aseguraron que eran miembros de grupos delincuenciales y que eran conocidos como “Los Pajaritos”.Una fuente policial indicó que, según información recibida, los hermanos habrían sido quienes asesinaron a su tía María Isabel Gómez Machado, de 52 años, el jueves por la noche, al interior de su vivienda, ubicada cerca de donde fueron encontrados muertos.El informante de la PNC declaró que los hermanos llegaron a la casa de la mujer, quien vivía junto a su hija (prima de los pandilleros), quien al momento del ataque se encerró en una habitación, evitando que la atacaran, y aprovechó para llamar a la policía e informar del hecho, por lo que los hermanos huyeron del lugar.Asimismo, un investigador policial manifestó que los hermanos habían violado a su prima hace un mes, y la amenazaron con matar a su mamá o a otro familiar si contaba lo ocurrido. Al parecer, la víctima contó lo sucedido, por lo que los hermanos mataron a su tía como venganza.“Al parecer iban a matar también a su prima, pero logró esconderse y evitar que la atacaran, pero logró llamar a la policía y ellos la escucharon por lo que huyeron. La señora tenía lesiones en la cabeza con arma de fuego”, señaló la fuente policial.El oficial de servicio de la PNC manifestó que hay un testimonio que señala que uno de los atacantes vestía camisa negra, lo que coincide con la ropa que andaba uno de los hermanos cuando fue encontrado muerto. Asimismo, señaló el testimonio de la prima será clave para confirmar la hipótesis.Las autoridades policiales no determinaron si la supuesta violación fue denunciada en su momento.La PNC sospecha que los hermanos fueron asesinados éntrela medianoche o la madrugada del viernes ya que, por la mañana, los vecinos no expresaron haber escuchado disparos.“No se puede determinar si fueron asesinados por miembros de un grupo delincuencial o por otras personas; eso es muy difícil de determinar en este momento”, manifestó el oficial de servicio.La vivienda más cercana de donde fueron encontrados los cuerpos está a unos 200 metros aproximadamente.Del hecho, la Policía no informó que hayan capturados a vinculados al crimen.