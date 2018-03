Encuentran partes de cadáver en bolsas plásticas y osamentas en Tonacatepeque

Lee también

Un cadáver desmembrado depositado en varias bolsas plásticas fue encontrado ayer en la mañana por la Policía Nacional Civil (PNC) en Soyapango, en la calle antigua a Tonacatepeque.La víctima no fue identificada por las autoridades ya que no tenía sus documentos.En tanto, en un predio baldío a un lado de los condominios de Tonacatepeque, fue encontrada una osamenta humana, detalló la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades fiscales tampoco pudieron identificar al fallecido.Con este caso, las víctimas de homicidio en Tonacatepeque suman 10 en lo que va del año, de acuerdo con datos de la Policía.Por otra parte, la autoridad policial informó que en Montes de San Bartolo V, en Soyapango, fue asesinado un presunto pandillero. De acuerdo con la primera hipótesis, el sujeto fue ultimado por rivales.En el caso también podría estar involucrada la excompañera de vida, quien supuestamente tiene vínculos con miembros de la pandilla rival.En la Cruz Roja de Apopa también falleció una mujer identificada solamente como Fátima Marcela, quien fue atacada por supuestos pandilleros en el pasaje 6 de la colonia María Elena.Sobre la causa del crimen, la PNC indicó que no tiene una hipótesis. Familiares dijeron que su esposo fue atacado con armas de fuego en 2015 y que el crimen podría tener relación con la extorsión que pandilleros exigían a los habitantes de la colonia.Con estos casos de homicidios, según datos de la Policía, en lo que va de febrero han sido cometidos 34 en todo el país.